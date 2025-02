UP Cabinet approves formation of new authority to boost water transport, tourism

Uttar Pradesh Finanças e Assuntos Parlamentares Ministro de Khanna do Sul “/>

Em um movimento significativo para desenvolver o transporte de água e turismo em Uttar Pradesh, o governo Yogi aprovou a formação da autoridade dos cavalos interiores de Uttar Pradesh. Para garantir o bom funcionamento dessa autoridade, foram promulgadas ‘Regras das Formas Vistico de Uttar Pradesh 2025’, com o consentimento do Gabinete do Estado aos regulamentos.

Isso foi revelado pelo Ministro das Finanças e Assuntos Parlamentares de Uttar Pradesh, Suresh Khanna, durante uma conferência de imprensa em Lok Bhavan na quinta -feira. Fornecendo detalhes sobre as decisões do gabinete, Khanna disse que no total 12 propostas foram discutidas na reunião e 11 receberam a aprovação do gabinete.

Em particular, a Índia designou 111 rotas nacionais de rios, com Uttar Pradesh hospedando 11 deles, incluindo Ganga e Yamuna. A autoridade recentemente estabelecida visa tornar o transporte ao longo dessas rotas fluviais mais lucrativo e conveniente. O governo espera melhorar o sistema de transporte de água alivia o carregamento de outros modos de transporte e estimulando atividades comerciais.

A autoridade será dirigida pelo Ministro dos Transportes nomeado pelo Ministro Principal ou por um especialista em Interior River Roads, Shipping, Navigation, Ports and Maritime Issues. O governo do estado também nomeará um vice -presidente entre especialistas.

Além disso, o secretário principal adicional ou o principal secretário de Finanças, Obras Públicas, Turismo e Cultura, o Departamento de Recursos Hídricos e Florestas e Meio Ambiente, servirá como ex -oficiais.

Um representante nomeado pelo Presidente da Autoridade Interna das estradas Víganas de la India (IWAI) também será membro. O comissário de transporte de Uttar Pradesh servirá como diretor executivo dessa autoridade.

A autoridade inclui várias disposições importantes, como os poderes e responsabilidades do presidente e do vice -presidente, os acordos residenciais, os subsídios de viagem, os procedimentos de reunião, o quorum, a formação de comitês consultivos, processos operacionais, posse de membros, especialistas painéis, regulamentos orçamentários, regras de contabilidade e auditoria. Além disso, abrange disposições relacionadas ao relatório financeiro anual, fundos de reserva e acesso a terras e propriedades.

Juntamente com o desenvolvimento do transporte de água, o governo de Uttar Pradesh também planeja promover o turismo hídrico. Através dessa autoridade, serão feitos esforços para conectar vários destinos turísticos através de caminhos dos rios e torná -los mais atraentes.

A iniciativa oferecerá aos turistas uma experiência única e fortalecendo a economia do estado. Espera -se que o movimento do governo conduza o transporte de água e acelere o crescimento econômico no estado.



O gabinete aprovou a política tributária especial para 2025-26, introduzindo uma mudança significativa no sistema de licenciamento de bebidas alcoólicas. O Ministro dos Impostos Especiais, Nitin Agarwal, relatou durante uma conferência de imprensa em Lok Bhavan na quinta -feira que as lojas de bebidas serão atribuídas agora por meio de um sistema de loteria eletrônica, eliminando a opção de renovação de licenças antigas este ano. No entanto, a opção de renovação estará disponível novamente em 2026-27.

O governo também estabeleceu uma meta de renda de INR 55.000 milhões de rúpias, que são 4.000 milhões de rúpias mais do que no ano financeiro anterior. Além disso, a nova política inclui uma restrição que impede que qualquer indivíduo, empresa ou empresa tenha mais de duas licenças. Em uma mudança notável, o licor estrangeiro agora estará disponível em pacotes de 60 ml e 90 ml, uma característica não oferecida anteriormente.



Para garantir a operação perfeita de 112, o sistema estadual de resposta a emergências, o gabinete aprovou a substituição de 469 veículos antigos por novos. Essa iniciativa implicará um investimento de mais de 43 milhões de rúpias de INR e incluirá dois veículos com rodas e dois para melhorar a eficiência do serviço.



Para promover o aprendizado digital, os professores nas escolas do conselho receberão tablets de alta especificação. O custo adicional para esses dispositivos aprimorados será assumido pelo governo do estado, além dos fundos aprovados pelo governo da Índia.

Embora o governo central tenha sancionado INR 51,66 milhões de rúpias para a aquisição de tablets, o governo de Uttar Pradesh contribuirá com 14,68 milhões de rúpias para garantir a compra de comprimidos de maior especificação para melhores resultados de aprendizado dos alunos.



Em resposta ao crescente número de pacientes, a Universidade Médica do King George (KGMU), Lucknow, expandirá seu centro de trauma de 460 para 500 camas. Além disso, um complexo de serviços públicos de pacientes será construído. O custo total do projeto será de 272,97 milhões de rúpias. Essa expansão visa fornecer atendimento de emergência cirúrgico e integral sob o mesmo teto, garantindo melhores instalações de tratamento para pacientes com lesões críticas.