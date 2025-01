US rapper Ice Spice faces fan backlash over ‘disrespectful’ five-minute appearance at Brisbane gig

O rapper americano Ice Spice, que chegou 25 minutos atrasado para um set de 30 minutos de Ano Novo em Brisbane, foi criticado por “desrespeitar” os fãs de música australianos.

Ice Spice é uma das três atrações principais e mais de 35 artistas do festival de turnê Wildlands que se apresentaram no showground RNA, no coração da capital de Queensland, em 31 de dezembro, com apostadores pagando até US$ 242 pela ocasião.

Seu show de meia hora estava programado para começar às 22h30, com a dupla britânica de drum’n’bass e outros headliners Chase & Status tocando no ano novo no mesmo palco com um show de uma hora começando às 23h30.

O podcaster musical e jornalista de Gold Coast, Brenton Larney, estava no meio da multidão durante o show de seis minutos.

“Às 23h01 – deram-lhe um minuto extra… – cortaram o microfone e ouviu-se o suspiro coletivo da multidão”, diz. “Você está esperando há um tempo e tem duas músicas?

“Então isso foi um pouco ridículo e foi muito desrespeitoso como ela se afastou, ela estava rindo, eles tentaram lhe dar flores de aniversário e ela apenas encolheu os ombros.”

Larney disse que Ice Spice parecia calma e como se ela “não quisesse estar lá”.

“Foi realmente desrespeitoso ver, especialmente com todos os cancelamentos e coisas que tivemos na cena musical australiana”, disse ele.

“Não ajudou.”

Mia Sims, uma professora de dança de 20 anos da Gold Coast, disse que ela e muitos outros já estavam esperando 30 minutos antes do show do Ice Spice começar para conseguir um bom lugar no mosh pit, o que significa que muitos estavam pressionados. por quase uma hora no total para o set curto.

“E ela apareceu e tocou duas músicas, e nem eram duas de suas músicas mais populares”, disse Sims.

“Parecia algum tipo de piada, como se ela realmente não se importasse muito e principalmente não tivesse postado nada em suas redes sociais ou pedido desculpas. Então eu não poderia imaginar ser um dos maiores fãs deles e ver isso acontecer.

“Eu ficaria muito arrasado.”

Ice Spice, cujo nome verdadeiro é Isis Naija Gaston, foi contatada por meio de sua agência.

O festival Wildlands não respondeu às perguntas, mas comentou nas redes sociais sobre o incidente.

“Entendemos que o atraso na chegada do Ice Spice causou alguma frustração”, escreveu o festival.

“Gerenciar um festival lotado significa que temos que ser extremamente firmes com os horários definidos. Tínhamos um toque de recolher rigoroso às 12h30 e precisávamos garantir que Chase & Status subissem ao palco na hora certa para que todos pudessem aproveitar a contagem regressiva do NYE!

Os promotores classificaram o Ice Spice como “uma das maiores bandas do mundo nos últimos anos, a rainha do treino americano com um toque pop”.

Ele teria chegado uma hora atrasado para outro festival dias antes e Chase & Status foram forçados a adiar sua apresentação naquela ocasião.

Ele está programado para se apresentar em Adelaide e Perth com Wildlands.

Embora Larney tenha dito que essa pode ser a última vez que ela será vista no circuito de festivais deste país por algum tempo, desde que apareça.

“Eu só acho que a coisa positiva que resultará do envolvimento da Ice Spice nesse tipo de comportamento é que não acho que ela será convidada de volta para a Austrália por muito tempo.”