US sues Southwest Airlines over chronically delayed flights

A administração do presidente Joe Biden processou a Southwest Airlines na quarta-feira, acusando a companhia aérea de operar ilegalmente vários voos com atrasos crônicos e interromper as viagens de passageiros. O Departamento de Transportes dos EUA disse em sua ação civil no Tribunal Distrital dos EUA no norte da Califórnia que a companhia aérea com sede no Texas operava horários irrealistas e deveria ser obrigada a pagar multas máximas aos civis. O Departamento de Justiça aderiu ao processo.

O USDOT disse que durante cinco meses em 2022, a Southwest operou dois voos com atrasos crônicos: um entre Chicago Midway e Oakland, Califórnia, e outro entre Baltimore e Cleveland.

“A ação de hoje envia uma mensagem a todas as companhias aéreas de que o departamento está preparado para ir a tribunal para fazer cumprir a proteção dos passageiros”, disse o secretário dos Transportes, Pete Buttigieg.

O departamento também disse que estava multando a Frontier Airlines em US$ 650 mil por operar vários voos com atrasos crônicos. A Frontier, que não quis comentar, pagará US$ 325 mil e deverá pagar o restante se operar voos com atrasos crônicos nos próximos três anos.

A Southwest disse estar desapontada com o fato de o USDOT ter decidido processar “por causa de dois voos ocorridos há mais de dois anos”. A Southwest disse que desde 2009, a companhia aérea operou mais de 20 milhões de voos sem outras violações.

“Qualquer alegação de que estes dois voos representam um cronograma irrealista simplesmente não é credível em comparação com o nosso desempenho nos últimos 15 anos”, disse a Southwest. “Em 2024, a Southwest liderou o setor ao completar mais de 99% de seus voos sem cancelamentos.”

De acordo com as regras do USDOT, um voo sofre atrasos crônicos se voar pelo menos 10 vezes por mês e chegar com mais de 30 minutos de atraso em pelo menos 50% das vezes.

Não estava claro se a nova administração do presidente eleito, Donald Trump, iria prosseguir com o processo.

Em dezembro de 2023, a Southwest concordou em fornecer US$ 90 milhões em vouchers de viagem de US$ 75 ou mais para passageiros que demorassem pelo menos três horas para chegar aos seus destinos finais devido a um problema ou cancelamento causado pela companhia aérea, como parte de um acordo do USDOT sobre a companhia aérea. feriado em dezembro de 2022. colapso do reator.

Este mês, o USDOT multou a JetBlue Airways em US$ 2 milhões por operar quatro voos com atrasos crônicos em rotas domésticas. Foi a primeira vez que tal multa foi imposta a uma companhia aérea por prática de agendamento proibida.

A JetBlue concordou em pagar uma multa de US$ 1 milhão e o restante será destinado à compensação dos clientes. A JetBlue concordou em fornecer vouchers no valor de pelo menos US$ 75 aos passageiros para futuros cancelamentos de voos ou atrasos de três horas ou mais causados ​​pela companhia aérea durante o próximo ano.

O USDOT disse que em vários momentos em 2022 e 2023 a JetBlue operou voos com atrasos crônicos entre Nova York e Raleigh-Durham, Fort Lauderdale e Orlando, juntamente com um voo entre Fort Lauderdale e Windsor Locks, Connecticut.

No mês passado, o USDOT solicitou comentários sobre se deveria exigir compensação em dinheiro por atrasos prolongados ou cancelamentos causados ​​pelas companhias aéreas.