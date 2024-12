Uttar Pradesh's Varanasi attracts huge crowds ahead of New Year; police strengthen security measures

Varanasi, em Uttar Pradesh, começou a atrair um grande fluxo de turistas antes do Ano Novo. DCP Kashi Zone, Varanasi, Gaurav Banswal, declarou as medidas tomadas para garantir uma celebração tranquila, incluindo patrulhamento policial, desvios de estradas para regular o tráfego, etc.

“A polícia Jal e a NDRF patrulham regularmente a área. Cinco dias antes do Ano Novo, começou um grande afluxo de pessoas. Desvios rodoviários foram estabelecidos para regular o tráfego pesado. As áreas de maior afluxo foram identificadas e divididas em setores “Patrulha policial regularmente e monitorar essas áreas através de CFTV”, disse o DCP Kashi Zone, Varanasi.

“É considerado auspicioso rezar por ocasião do Ano Novo. Kashi é considerado supremo entre todos os lugares religiosos. Hoje em dia, Varanasi tornou-se importante do ponto de vista turístico. O Ano Novo atrai uma grande multidão aqui. Os devotos vêm para Ganga Dê um mergulho e depois vá para Kashi Vishwanath darshan”, disse um morador local.

Enquanto isso, outra cidade, Mathura, também está atraindo grandes multidões em templos sagrados como Banke Bihari, Shri Krishna Janmabhoomi e Dwarkadhish.

No meio do aumento de multidões cheias de fé, a polícia de Mathura, liderada pelo SSP Shailesh Pandey, implementou medidas de segurança robustas, incluindo drones, câmaras adicionais e estacionamento estratégico, garantindo uma experiência segura e tranquila para os fiéis.

Os preparativos estão a todo vapor para transformar o festival inaugural de Navratri no templo de Ayodhya, após a consagração do ídolo Ram Lalla no início deste ano, em uma ocasião grandiosa e importante. Espera-se que o evento atraia um fluxo significativo de turistas religiosos de todos os cantos do país. Somente Varanasi registrou um afluxo recorde de 95,63 lakhs de peregrinos no mês de março.

SSP Shailesh Pandey afirmou que o ano novo está prestes a começar e em tal situação, os devotos Kanha de todo o país e do exterior começam o ano novo com o darshan do Senhor e o darshan dos seus pés. Devotos aos bilhões migram para o templo Banke Bihari, Shri Krishna Janmabhoomi, templo Dwarkadhish, Barsana Nandgaon e Gokul em Vrindavan. Um grande número de devotos já chegou a Vrindavan Dham para aproveitar o ano novo.

Ele acrescentou ainda que a polícia de Mathura preparou um plano abrangente para o conforto e segurança de milhares de devotos que vêm a Braj no ano novo. Dando informações a este respeito, disse que um grande número de forças foi mobilizado em torno dos principais templos.