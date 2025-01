Uttarakhand covered in snow; disrupts travel, Auli continues to attract tourists

Uttarakhand está passando por um período de neve agora. A forte nevasca continuou nas últimas 36 horas e agora afetou as viagens na região. A neve começou na noite de quarta-feira e continuou até quinta-feira. Agora você cobriu todos os quatro dhams de Uttarakhand e os picos mais altos com neve, enquanto as áreas mais baixas foram fustigadas por chuvas implacáveis.

Fortes nevascas levaram ao fechamento de rotas importantes, incluindo a rodovia Badri-Kedar, enquanto as temperaturas congelantes ao longo da rota Kailash Mansarovar causaram dificuldades, especialmente na região do rio Kali, em Gunji, no distrito de Pithoragarh, onde as temperaturas caíram para níveis gelados. -30 graus Celsius.

A queda de neve afetou gravemente vários locais turísticos importantes, incluindo Badrinath Dham, Hemkund Sahib e Vale das Flores. A espessa cobertura de neve interrompeu o movimento de veículos além da torre de televisão na estrada que leva a Auli, enquanto a via expressa Gangotri foi fechada por oito horas entre Sukki e Gangotri devido ao acúmulo de neve no vale. O acesso a Gangotri Dham foi limitado à área de Harsil e o fornecimento de electricidade de Gangnani a Gangotri foi gravemente interrompido.

Kedarnath Dham também sofreu nevascas significativas, com até 60 centímetros de neve cobrindo a área, agravando as já difíceis condições de inverno. Apesar dos desafios que o inverno traz, a região continua a ser um destino popular para turistas. Embora o período pós-Ano Novo normalmente registe uma queda no número de turistas, Auli continua a atrair visitantes, com cerca de 500 turistas que chegam diariamente para apreciar a paisagem de inverno criada pela neve.

Deepak Dimri, atendente do teleférico de Auli, compartilhou que embora o número de visitantes tenha diminuído após a época festiva, a beleza cênica de Auli continua a atrair turistas. Antes do Ano Novo, a média diária de visitantes girava em torno de 1.000, mas a região ainda mantém um fluxo constante de visitantes.

O contínuo interesse turístico em Auli, mesmo durante as duras condições de inverno, destaca a atratividade da região, apesar dos desafios climáticos. Embora o sector do turismo tenha enfrentado alguns contratempos temporários devido às condições severas, as paisagens nevadas de Uttarakhand continuam a ser uma grande atracção. A resiliência da população do estado e a beleza da sua paisagem de inverno continuam a atrair turistas de toda a Índia, oferecendo um vislumbre do encanto único do inverno no estado.