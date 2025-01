Vande Bharat sleeper trains achieve 180 km/h speed in successful trial runs

A Indian Railways está trazendo uma nova onda de viagens de alta velocidade de classe mundial para viajantes de trem de longa distância com o próximo lançamento dos trens-leito Vande Bharat. Após testes bem-sucedidos, que atingiram uma velocidade máxima de 180 km/h na Divisão Kota, os novos trens-leito oferecerão uma melhoria muito necessária em conforto e velocidade para quem viaja por todo o país.

O Ministro das Ferrovias da União, Ashwini Vaishnaw, compartilhou um vídeo dos testes do X, mostrando um copo de água permanecendo estável dentro do trem mesmo a 180 km/h, destacando a experiência de viagem tranquila que esses trens prometem. Este marco ocorreu após três dias de testes bem-sucedidos, que permitiram ao trem atingir velocidades máximas em vários testes, como em um trecho de 30 km entre Kota e Laban, no Rajastão.

Os trens-leito Vande Bharat são projetados com recursos modernos, incluindo portas automáticas, beliches ultraconfortáveis, Wi-Fi a bordo e um interior elegante semelhante ao de uma aeronave. O seu objectivo é revolucionar as viagens de longa distância nas principais rotas, incluindo Deli para Mumbai e Howrah para Chennai, reduzindo significativamente os tempos de viagem em comparação com os serviços actuais.

Assim que os testes em curso forem concluídos no final deste mês, os comboios serão avaliados pelo Comissário de Segurança Ferroviária antes de serem certificados para serviço regular. Os trens-leito Vande Bharat estarão em breve disponíveis ao público e oferecerão não apenas velocidade, mas também uma experiência de viagem elevada e luxuosa.