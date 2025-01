VELOCITY.travel raises 10million funding from Raj Shah to revolutionise business travel

Fundada em 2013, a wtfares começou como uma startup, tornando-se a primeira plataforma de cancelamento de voos gratuitos da Índia e expandindo-se para o planejamento de férias com tecnologia de IA. Em 2023, a empresa lançou VELOCITY.travel, abordando especificamente as complexidades das viagens de negócios, e agora atende mais de 200 empresas em todo o mundo, incluindo Clevertap, Aries Agro Ltd, Allcargo Logistics Ltd, Former NYSE PLC e Haldirams.

Varun Sarda, CEO da VELOCITY.travel, expressou seu entusiasmo com a parceria: “Este financiamento é mais do que apenas capital; É um voto de confiança na nossa missão de redefinir as viagens de negócios. “Estamos testemunhando a revolução digital nas viagens de negócios, muito parecida com a das viagens de lazer em 2004, e com a ZIPPY pretendemos transformar os serviços de concierge tanto para viajantes frequentes como para empresas.”

Vedant Sarda, Diretor de Produtos, acrescentou: “Nosso objetivo é simplificar as viagens corporativas. Com este investimento, levaremos o VELOCITY.travel a novos patamares, oferecendo uma plataforma que atende a todos os aspectos das viagens de negócios e gestão de estilo de vida, estabelecendo novos padrões na indústria.”

O investidor Raj Shah partilhou o seu entusiasmo sobre o potencial: “As viagens de negócios são uma indústria de 1,5 biliões de dólares e a VELOCITY.travel está a enfrentar os desafios de uma forma que outros não o fizeram. A sofisticação e escalabilidade de sua plataforma são notáveis. “Estou muito satisfeito em apoiá-los em trazer o ZIPPY para o cenário global.”

Com a introdução do ZIPPY no primeiro trimestre de 2025, VELOCITY.travel pretende oferecer uma solução abrangente de viagens e estilo de vida para viajantes frequentes, PMEs e empresas em todo o mundo, melhorando a eficiência e a rentabilidade.