Venha me ver na turnê dos livros!

Vou a uma turnê de livros! Meu próximo livro, Como viajar pelo mundo em US $ 75 por diaEle sai no dia 25 de março e eu vou a uma turnê de livros para falar sobre isso e o estado atual da viagem!

Esta é a minha primeira turnê de livros em seis anos e estou muito empolgado por ir lá e falar sobre como isso mudou as viagens e também com os leitores deste site!

A última edição do meu livro foi lançada em 2017 e, desde então, muitos mudaram. Covid mudou a indústria de viagens para sempre. Muitas empresas/hotéis/albergues foram fechados durante a pandemia, enquanto os antigos métodos de economia de dinheiro ficaram desatualizados e novos métodos foram criados.

E, desde 2017, os preços aumentaram. Bastante. Não apenas por causa da inflação natural, mas por causa da explosão da inflação após o sino. (Como você provavelmente percebeu, não é tão barato viajar como em 2017!)

Como a viagem mudou tanto, eu queria que o novo livro refletisse as condições atuais que os viajantes enfrentam quando se trata de viajar, economizar dinheiro e navegar em áreas ao redor do mundo. O livro se concentra em viajantes de longo prazo, mas é apenas para quem quer economizar dinheiro quando viaja. Dicas e truques podem ser aplicados em qualquer jornada de qualquer comprimento.

Então venha me encontrar na turnê do livro e aprenda a viajar mais inteligente por menos este ano!

Aqui estão minhas datas de turnê e como se inscrever:

26 de março: Nova York – The Strand, 19h. Inscreva -se aqui!

28 de março: Chicago – Barbara’s, 18:00. Inscreva -se aqui!

1 de abril: Austin – Localização e tempo de TBD.

3 de abril: como Diego – Warwick’s, 19:30 Inscreva -se aqui!

8 de abril: São Francisco – livro, 17:30 Inscreva -se aqui!

10 de abril: Los Angeles – Localização e tempo de TBD.

16 de abril: Portland – Powell’s, 19h. Inscreva -se aqui!

Observação: Eu trabalho para adicionar mais alguns lugares ao passeio! Vou adicionar novos destinos como eles vêm.

Você poderá levar o livro em qualquer parada da turnê, mas se eu não vier à sua cidade e ainda quiser o livro, você pode solicitar livros dessas lojas legais:

***

Se você mora em qualquer uma das cidades acima, espero que você vá para um evento! E, se você não estiver em nenhuma dessas cidades, considere a pré-encomenda de uma cópia. As encomendas determinam a impressão do livro e quantas cópias das livrarias locais elas compram. Quanto mais fortes as ordens antes de vender, maior a probabilidade de elas terem o livro, então peça o livro com antecedência!

Estou realmente empolgado com esta nova versão do livro e mal posso esperar para falar com você!