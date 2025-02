Venice extends tourist tax for 2025

As autoridades de Veneza disseram na segunda -feira que estenderiam uma política de ingressos controversos para compradores de um dia em 2025, informando que o esquema de julgamento do ano passado tinha multidões “um pouco” reduzidas. ano em que os visitantes terão que pagar antecipadamente um ingresso para entrar no centro histórico, em comparação com os 29 do ano passado.

Veneza lançou o julgamento em abril passado. Os compradores do dia pagaram uma “taxa de acesso a Veneza” de cinco euros (US $ 5,15) em determinados dias, no que as autoridades chamavam de um experimento para tornar a cidade histórica mais “habitável”.

Aqueles sem ingressos arriscaram multas que variam de 50 a 300 euros, com verificações específicas nos principais pontos de entrada. Veneza é um dos principais destinos turísticos do mundo, mas muitos moradores dizem que ele está se afogando sob o peso da multidão.

Nos horários de pico, cerca de 100.000 turistas passam a noite na cidade, enquanto dezenas de milhares descem na cidade apenas durante o dia, muitos deles dos cruzeiros. O principal objetivo do projeto é desencorajar os compradores de um dia, que contribuem para a superlotação da cidade, em todo o mundo por suas obras de arte, pontes e canais. Veneza é um Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1987.

Até 2025, a cidade bloqueou as datas em abril, maio, junho e julho, em que o ingresso será necessário entre as 8:30 e as 16:00 visitantes durante a noite, que já pagam um imposto turístico, há isento, isento, como residentes.

Se você comprar quatro dias antes da chegada, o bilhete terá cinco euros, mas aumenta para 10 euros para aqueles que se reservam dentro de três dias após a sua visita.

A estratégia visa “definir um novo sistema para gerenciar os fluxos turísticos e desencorajar o turismo diário em Veneza em certos períodos, de acordo com a sensibilidade e a singularidade da cidade”, disse o vereador encarregado do turismo, Simone Venturini.

Em um comunicado, a autoridade citou um estudo recentemente encomendado que constatou que as visitas em 2024 eram, em média, reservadas “com muito antecedência” e com uma “pequena redução” nos caminhantes.