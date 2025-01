Versão kühtai com uma aventura de caminhada de neve

Há algo mágico na viagem a Kühtai. À medida que nosso ônibus sobe de Innsbruck, atravessando o caminho pelas estradas alpinas que estão aumentando progressivamente mais, há uma lenta transformação da vida da cidade em um playground com neve.

A 2.020 metros, a mais alta vila de esqui da Áustria nos recebe com o ar cristalino e os altos picos, a cena perfeita para nossos sapatos de neve de aventura. Conhecemos Nick, nosso guia belga do nome apropriadamente Me siga Escola de esqui.

Estamos em mãos experientes – ele trabalha na área há anos e conhece a área de perto. Seu respeito pela paisagem também é evidente e nos adverte sobre o aumento dos riscos da tempestade de neve, mas garante que nossa rota foi cuidadosamente selecionada.

A correção do couro cabeludo era relativamente direta. Esses objetos de luz estendem nossos pés, como caixas de grandes dimensões e postes que o acompanham fornecem um equilíbrio adicional.

Nick caminhou pacientemente pelo básico, incluindo a arte muito importante do outono. Parecia cômico a princípio – lidar com uma queda – mas sua sabedoria logo se tornou aparente. Falling direito pode significar a diferença entre uma piada divertida e uma lesão infeliz. A chave, ao que parece, é cair em frente e não de lado.

Começamos no deserto virgem, a neve que bate sob os pés. À medida que atraímos ainda mais, a neve ficou mais profunda, subindo uma poeira no tornozelo para o movimento do joelho, mas apenas percebemos quando nossas pernas estavam imersas inesperadamente! Felizmente, estamos em boa forma enquanto executamos os parques de volta regularmente ao Reino Unido, então não ache muito natural.

Nossa rota nos levou a uma borda rochosa, um poleiro natural com vista para o vale abaixo. A vista era impressionante, uma área branca sem fim, separada apenas da estrada que leva de volta a Innsbruck.

Enquanto organizamos uma foto, o inesperado aconteceu – a neve embaixo de nós cedeu. A certa altura, dois de nós estamos no chão, revelando um vazio muito profundo abaixo.

Não há danos e temos um bom golpe, mas nosso mais velho está um pouco preso e Nick é cuidadoso em cavá -lo, em vez de arriscar uma rajada de neve, independentemente das profundezas abaixo. Em vez disso, ele ocorreu uma escavação lenta e deliberada, removendo a neve para que seu pé pudesse ser liberado, os sapatos estão intactos.

Nick, gentilmente, redefine a foto para nós, pois estamos em frente a partir do novo buraco!

Com o drama atrás de nós, empurramos uma área coberta por neve onde Nick sabia que havia um fluxo abaixo. Ele vai primeiro e depois nos seguiu à distância, um de cada vez. Felizmente, a neve estava se mantendo firme desta vez.

Retornamos nossos passos para a vila, tendo desfrutado completamente da pequena aventura de raquetes de neve.

Apocalipse: nossa viagem foi financiada por Tourism Innsbruck.

Paul Johnson Paul Johnson é o autor de uma luxuosa viagem de blog e trabalha no setor de viagens há mais de 30 anos. Ele é o vencedor das inovações no prêmio de Melhor Viagem de Viagens da Viagem da revista Wired. Além de outros prêmios, o blog também foi eleito “um dos melhores blogs de viagens do mundo” e “Best for Luxury” pela Telegraph.