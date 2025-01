VFS Global launches Indonesia e-Visa on arrival platform for 97 nationalities

Em 2019, a VFS Global, em parceria com o Escritório de Imigração da Tailândia, lançou o serviço eVisa On Arrival (eVOA). Recentemente, a Embaixada Real da Tailândia na Índia aconselhou os viajantes indianos a obterem vistos com antecedência para evitar longas filas ao chegar à Tailândia. Um serviço ‘Express eVisa On Arrival’ também está disponível para aprovação dentro de 24 horas.