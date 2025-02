Vietjet posts record revenue and profit in 2024, expands international network

O VietJet atingiu o objetivo de 10 novas companhias aéreas de aviões em 2024 VietJet atingiram o objetivo de 10 novas companhias aéreas de aviões em 2024

A Vietjet relatou um crescimento notável em 2024, tanto em termos de renda quanto de lucros, juntamente com uma expansão significativa em sua rede internacional de vôo e uma frota moderna. As realizações da companhia aérea destacam uma recuperação bem-sucedida após os desafios da pandemia Covid-19, com a Índia emergindo como uma abordagem essencial para a expansão da transportadora.

Em seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, a VietJet relatou receita da aviação de VND19.7776 bilhões (aproximadamente INR 68,5 bilhões), com um ganho após VND167 bilhões (aproximadamente INR 577 milhões), marcando um crescimento de 36Perny. e 247 %, respectivamente. Durante o ano inteiro, as receitas da VietJet Aviation atingiram os VND71.545 bilhões (aproximadamente 245 bilhões de INR), e a renda após impostos excedeu VND1.301 bilhões (aproximadamente 4,5 bilhões de INR), o que demonstra um aumento notável de 33 % na entrada da entrada e um 697 por 697 % surge em lucros em comparação com o ano anterior.

O último trimestre de 2024 também teve um rendimento sólido, com receitas consolidadas de VND19.797 bilhões (aproximadamente INR 68,6 bilhões) e lucros após o imposto de VND21,4 bilhões (aproximadamente INR 74 milhões), refletindo aumentos de 36 % e 8 %. Cent Yoy, respectivamente. Durante o ano, a renda consolidada atingiu os VND71.859 bilhões (aproximadamente INR 249 bilhões), com lucros após % de imposto em lucros em ganhos em comparação com 2023.

A Vietjet transportou mais de 25,9 milhões de passageiros em 145 rotas em 2024, incluindo 44 destinos nacionais e 101 internacionais. A companhia aérea adicionou com sucesso 10 novos aviões à sua frota, que manteve um fator de carga alto de 87 % e uma taxa de confiabilidade técnica de 99,72 %.

A estratégia de expansão internacional da Vietjet ganhou impulso em 2024 com o lançamento de novas rotas, incluindo vôos diretos de Ahmedabad para Da Nang e Ha Noi a Kuala Lumpur. A companhia aérea também lançou novos serviços que conectam as principais cidades indianas, como Hyderabad e Bangalore, com as principais cidades do Vietnã. Além disso, a Vietjet fez história ao operar seu primeiro voo para os Estados Unidos, envolvendo discussões com parceiros dos EUA por um valor de US $ 14 bilhões. Esses desenvolvimentos posicionam o VietJet como um líder global de conectividade, com planos futuros focados na sustentabilidade e na inovação tecnológica. Continuando pela frente até 2025, o Vietjet continua comprometido em manter seu papel pioneiro na conexão do Vietnã ao mundo, melhorando ainda mais sua rede internacional e adotando a redução. Tecnologia de borda para melhorar a experiência do passageiro