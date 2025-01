Vietjet strengthens India-Vietnam connectivity with new routes from Hyderabad and Bangalore

A Vietjet está a reforçar a sua presença no mercado indiano com o lançamento de duas novas rotas diretas que ligam Hyderabad e Bengaluru à cidade de Ho Chi Minh, o centro económico do Vietname. Os novos serviços, que começarão em 18 e 19 de março de 2025, foram projetados para fortalecer o papel da Vietjet no mercado de aviação Índia-Vietnã, ao mesmo tempo em que aumentam a conectividade em toda a região.

Os bilhetes para estes novos voos já estão disponíveis para reserva. Esta oferta por tempo limitado é válida até 30 de janeiro de 2025 para viagens entre 10 de fevereiro e 30 de setembro de 2025. Além disso, a Vietjet está oferecendo até 20% de desconto em passagens Business e SkyBoss no dia 20 de cada mês para viagens a partir de março. De 1º a 29 de maio de 2025. As passagens podem ser reservadas através do site ou aplicativo móvel da Vietjet.

As novas rotas da companhia aérea são uma resposta à crescente procura dos viajantes indianos que visitam o Vietname, que recebeu 501.000 visitantes da Índia em 2024. Este é um aumento notável de 3,6 vezes em comparação com 2022, levando a Índia ao sexto lugar entre os principais mercados internacionais do Vietname. A expansão da Vietjet eleva para 10 o número total de rotas entre a Índia e o Vietnã, oferecendo 78 voos semanais conectando as principais cidades indianas, como Nova Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kochi, Hyderabad e Bengaluru, com as principais cidades do Vietnã: Hanói, Da Nang e Ho Chi Minh. Cidade.

Estas novas conexões melhoram ainda mais a extensa rede da Vietjet, oferecendo aos passageiros indianos opções de viagem perfeitas para destinos populares como Bali, Kuala Lumpur, Cingapura e grandes cidades da Austrália.