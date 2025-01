Vietnam Airlines upgrades Mumbai-Hanoi route to wide-body flights starting May 2025

A Vietnam Airlines anunciou a atualização de sua rota de Mumbai-Hanoi para voos de corpo largo, a partir de 1º de maio de 2025. A companhia aérea operará quatro vôos por semana usando o Avançado Planes Boeing 787 e Airbus A350, reconhecido por sua tecnologia moderna, design espaçoso , design espaçoso, design espaçoso e conforto aprimorado. Esta atualização sublinha o compromisso da companhia aérea com o mercado indiano, o que aumenta a conectividade entre a Índia e o Vietnã, oferecendo uma experiência de viagem mais alta.

O novo plano de corpo largo oferece um design espaçoso na cabine, com assentos econômicos com entretenimento no voo (IFE) e espaço extra, além de assentos de cama com prato completo na classe executiva. Os passageiros podem esperar uma viagem tranquila com serviços de voo de alta qualidade, incluindo uma seleção de refeições gourmet e um menu indiano especialmente curado, que freqüenta especificamente os viajantes indianos.

Nguyen Trung Hieu, gerente do país indiano da Vietnã Airlines, comentou: “Após o sucesso de nossos voos diários da A350 desde Delhi no ano passado, estamos entusiasmados em estender nossos serviços de Mumbai. A atualização da aeronave de corpo ampla reflete nosso compromisso de oferecer aos passageiros indianos os níveis mais altos de conforto e conveniência, bem como uma experiência de viagem perfeita marcada pela renomada hospitalidade vietnamita.

Abhishek Goyal, CEO e diretor executivo do Airime Group, Índia GSA da Vietnam Airlines, acrescentou: “A introdução da Boeing 787 e da Airbus A350 aeronave destaca a dedicação das companhias aéreas do Vietnã para melhorar a experiência do cliente. Esta atualização é uma etapa essencial para fortalecer as viagens entre a Índia e o Vietnã, oferecendo aos viajantes indianos conforto incomparável em suas viagens.

Com o Vietnã crescendo em popularidade como destino de viagem para turistas indianos, esta atualização é oportuna para atender à maior demanda por voos diretos e confortáveis. Os novos serviços também oferecerão conexões convenientes de Hanói aos principais destinos da região da Ásia-Pacífico, incluindo China, Japão, Coréia e Austrália.

A Vietnam Airlines opera 14 vôos semanais de Delhi e Mumbai para Hanói e Ho Chi Minh City, consolidando ainda mais sua posição como uma companhia aérea preferida para viajantes indianos.