Virginia man accused of amassing homemade explosives granted bail

Um juiz federal concedeu fiança a um homem da Virgínia acusado de ter opiniões extremistas e de acumular o que os promotores dizem ser o maior esconderijo de explosivos caseiros já encontrado pelo FBI. O juiz suspendeu a ordem enquanto se aguarda o recurso do governo.

Os policiais encontraram as armas, incluindo mais de 150 bombas caseiras e dispositivos explosivos, durante uma operação em 17 de dezembro em uma propriedade de 20 acres no condado de Isle of Wight, de acordo com para documentos judiciais.

As autoridades prenderam inicialmente o proprietário, Brad Spafford, 36, sob a única acusação de posse de um rifle de cano curto não registrado. Mas quando os esquadrões anti-bomba revistaram a propriedade, encontraram dispositivos explosivos marcados como “letais” em uma garagem individual, de acordo com documentos judiciais.

Dentro da casa, os investigadores descobriram mais bombas caseiras embaladas em uma mochila com um emblema de granada de mão e o logotipo “#NoLivesMatter”, um slogan ligado a um movimento de extrema direita que promove atos violentos em canais online criptografados, de acordo com um relatório recente. . Avaliação de segurança interna de Nova Jersey.

Muitos dos detalhes do caso surgiram durante uma audiência de fiança em 30 de dezembro para Spafford, cuja fiança foi inicialmente fixada em US$ 25.000 antes uma estadia de emergência conduzido por promotores foi garantido.

De acordo com os tempos de smithfieldO depoimento da detetive Rachelann Cardwell no tribunal revelou que os investigadores encontraram vários componentes para a fabricação de explosivos, incluindo HMTD, um composto altamente volátil, armazenados em freezers de garagem. Eles também descobriram um caderno que continha receitas de explosivos para uso militar.

O depoimento no tribunal também revelou que a investigação começou depois que Spafford perdeu três dedos em uma explosão em julho de 2021. Um vizinho o denunciou às autoridades, de acordo com o Smithfield Times, descrevendo conversas sobre “preparação para algo” que Spafford disse “eu não poderia fazer sozinho.”

Além das acusações por armas de fogo, os promotores federais indicaram que são possíveis acusações adicionais, cada uma das quais poderia acarretar sentenças semelhantes. Spafford pode pegar até 10 anos de prisão apenas pela acusação de porte de arma de fogo.