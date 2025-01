Visa profit beats estimates as discounts fuel holiday shopping splurge

Arquivo: Esta foto do arquivo de 11 de agosto de 2019 mostra um logotipo de visto em um cartão de crédito em Nova Orleans. Visa informa os lucros na terça -feira, 24 de outubro de 2023. (Foto/Jenny Kane, arquivo) “/>

Os lucros do primeiro trimestre de visto ultrapassaram Wall Street as estimativas na quinta -feira, uma vez que a facilidade de preocupações sobre uma desaceleração econômica e descontos incentivou os clientes a desperdiçar durante a temporada de compras de Natal.

Os varejistas ofereceram descontos profundos em tudo, roupas para brinquedos e produtos de luxo para atrair consciência dos consumidores, enquanto as vendas on -line permaneceram fortes graças a um boom em compras móveis.

Volume de pagamentos: Um medidor de despesa geral de consumidores e comerciais na rede de vistos aumentou 9 %, enquanto as receitas aumentaram 10 % para US $ 9,5 bilhões no trimestre.

As maiores ações do processador de pagamento do mundo aumentaram quase 1 % após o comércio de sinos.

A Visa também se beneficiou de uma forte demanda por viagens nacionais e internacionais, promovida por um preço melhor e a ausência de sérias interrupções relacionadas ao clima.

O volume transfronteiriço, excluindo a intra-europa, uma medida da demanda por viagens internacionais, aumentou 16 %. As transações processadas aumentaram 11 % no trimestre.

A empresa com sede em São Francisco, Califórnia, registrou um ganho ajustado de US $ 2,75 por ação, nos três meses que terminou em 31 de dezembro. Analistas, em média, esperados US $ 2,66 por ação, de acordo com os dados compilados pela LSE.

Excluindo itens exclusivos, a empresa com sede em Nova York obteve US $ 2,7 bilhões nos três meses terminados em 30 de junho, 10 % a mais de um ano antes. No primeiro trimestre, os lucros apertados caíram quase 1 %. O ganho MasterCard de US $ 2,89 também excedeu a estimativa de US $ 2,82 por ação, de acordo com os dados do Refinitiv Ibes.

Perspectiva de despesas

“Os fortes resultados do primeiro trimestre da Visa refletiram uma despesa saudável durante a temporada de festas e melhorar as tendências no volume de pagamentos, volume da transferência e crescimento de transações processadas”, disse o CEO da Visa, Ryan McInerney, em comunicado. Embora as taxas de juros mais altas para um absorvedor de choque fossem um amortecedor, os gastos do consumidor continuam sendo apoiados por um sólido mercado de trabalho e crescimento contínuo dos salários.

Os órgãos para Visa e Rival MasterCard, desde Bolsan uma pequena taxa em cada transação em suas redes.

A MasterCard no início do dia relatou um ganho do quarto trimestre que superou as estimativas de Wall Street quando os consumidores aumentaram durante a temporada de festas.

As ações de ambas as empresas tiveram um desempenho mais baixo do que os maiores mercados em 2024 sobre as preocupações de que uma desaceleração nas principais economias globais pudesse prejudicar o setor.