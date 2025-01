Visit California President issues statement on Los Angeles wildfires

Caroline Beteta, presidente e CEO da Visit California, emitiu hoje uma declaração sobre os recentes incêndios florestais em Los Angeles e os esforços de recuperação em curso.

“Ainda estamos todos processando a devastação causada pelos incêndios florestais de Los Angeles e o impacto que eles tiveram nas pessoas e comunidades de Los Angeles, e naqueles que os amam.

“Estamos imensamente gratos aos socorristas que têm trabalhado incansavelmente e estão verdadeiramente tocados pela manifestação de apoio vista ao longo desta tragédia. Desde Angelenos oferecendo seu tempo e restaurantes locais abrindo suas portas com refeições gratuitas até a indústria do turismo do estado organizando doações e descontos em hotéis para os evacuados. Quando as coisas ficam difíceis, os californianos se unem. “Agora contamos com você.”

Beteta ressaltou o papel fundamental que Los Angeles sempre desempenhou no imaginário global. “Los Angeles sempre foi um farol para o mundo: um lugar onde os sonhos nascem e as histórias se desenrolam desde a tela grande até lugares icônicos. Agora, esta cidade resiliente precisa da sua ajuda na sua história de recuperação. “Uma das melhores maneiras de apoiar o retorno de Los Angeles é planejar uma viagem.”

A Archer Aviation revelou seu plano de lançar uma rede de mobilidade aérea em Los Angeles até 2026, focada nos problemas de tráfego intenso da cidade. Os passageiros voarão na aeronave Midnight dos vertiportos para vários destinos. Estamos colaborando com instituições locais para criar a infraestrutura necessária. O avião pode transportar até quatro passageiros.

A declaração destacou o papel essencial do turismo na ajuda à recuperação. “As comunidades e empresas afetadas precisam que a economia do turismo mantenha as portas abertas e apoie os muitos residentes cujas vidas e meios de subsistência foram afetados. Felizmente, mais de 98% do condado de Los Angeles não estava em zona de incêndio.” “Los Angeles é o coração pulsante do turismo na Califórnia. “A cidade, juntamente com seus locais e experiências icônicos – o Letreiro de Hollywood, Universal Studios Hollywood, Santa Monica Pier, Getty and Getty Villa, Griffith Observatory e muitos mais – permanecem intactos e acessíveis a visitantes de todo o mundo.”

Beteta concluiu com um apelo à ação, enfatizando a importância de apoiar a indústria turística da cidade. “Los Angeles depende da sua economia turística normalmente próspera. Planeje uma viagem e ajude as empresas locais e os residentes que precisam de turismo agora mais do que nunca.”