Washington Post cartoonist resigns over paper’s refusal to publish cartoon critical of Jeff Bezos

A cartunista editorial vencedora do Prêmio Pulitzer do Washington Post, Ann Telnaes, demitiu-se do jornal depois que este se recusou a publicar um cartoon satírico retratando o proprietário do veículo, Jeff Bezos, junto com outros barões da mídia e da tecnologia, ajoelhados diante de Donald Trump enquanto ele se prepara. para sua segunda presidência americana.

“Tive comentários editoriais e conversas produtivas – e algumas diferenças – sobre os cartoons que submeti para publicação, mas em todo esse tempo nunca tive um cartoon morto por causa de quem ou o que escolhi para apontar a minha caneta”, Telnaes escreveu Sexta-feira em uma postagem online na plataforma Substack detalhando sua decisão de parar de fumar. “Até agora.”

Em comunicado divulgado pelo New York TimesO editor de opinião do Post, David Shipley, defendeu a decisão do jornal de não publicar o cartoon de Telnaes, dizendo que discordava da sua “interpretação dos acontecimentos” e que “o único preconceito era contra a repetição”.

“Nem todos os julgamentos editoriais são um reflexo de uma força maligna”, disse Shipley, cuja declaração acrescentou que tinha falado com Telnaes e lhe pediu que reconsiderasse a sua saída. “Minha decisão se deveu ao fato de termos acabado de publicar uma coluna sobre o mesmo tema do cartoon e já termos agendado a publicação de outra coluna, desta vez uma sátira.”

A postagem de Telnaes no Substack na sexta-feira continha um rascunho de seu cartoon. Além de Bezos, que fundou a Amazon antes de comprar o Post, o cartoon apresentava caricaturas do fundador da Meta, Mark Zuckerberg, do proprietário do Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, e do mascote da Walt Disney Co, Mickey Mouse.

“O desenho… critica os CEOs bilionários de tecnologia e mídia que têm feito tudo o que podem para agradar… Trump”, disse Telnaes. “Embora não seja incomum que os editores de páginas editoriais se oponham às metáforas visuais dentro de um cartoon se elas parecerem pouco claras ou não transmitirem corretamente a mensagem pretendida pelo cartunista, tal crítica editorial não foi o caso com relação a este cartoon.

“Para ser claro, houve casos em que os esquetes foram rejeitados ou solicitadas revisões, mas nunca pelo ponto de vista inerente ao comentário do cartoon. “Isso muda as regras do jogo… e é perigoso para uma imprensa livre.”

Telnaes anunciou sua renúncia menos de três meses depois que o Post e Bezos enfrentaram duras reações contra a decisão do meio de comunicação de impedir sua equipe editorial de publicar um endosso a Kamala Harris nas eleições presidenciais de 5 de novembro. Soon-Shiong também se recusou a permitir que o conselho editorial do LA Times publicasse um endosso a Harris.

Os leitores encontraram ambos os meios de comunicação com mais de 200.000 cancelamentos de assinaturas combinados, a esmagadora maioria dos quais afetou o maior público leitor do Post, de acordo com relatórios. E os comentadores acusaram os dois jornais de demonstrarem o que foi classificado como “obediência antecipada” a Trump, depois de este ter repetidamente acusado os meios de comunicação de serem inimigos do Estado e ter prometido retaliação contra muitos na indústria se derrotasse Harris.

Trump obteve então uma vitória decisiva contra Harris para reconquistar o Salão Oval, que havia perdido para Joe Biden nas eleições de 2020.

Após a vitória, Zuckerberg jantou com Trump no resort do presidente eleito em Mar-a-Lago. Sua empresa Meta também doou US$ 1 milhão para um fundo para a segunda posse de Trump. Os observadores interpretaram estes gestos conciliatórios depois de Trump, durante a sua primeira presidência, ter criticado Zuckerberg e a sua plataforma Facebook por serem “anti-Trump”.

pular a promoção do boletim informativo Inscreva-se para O que está em jogo: a transição presidencial Iremos guiá-lo durante o rescaldo das eleições nos EUA e a transição para a presidência de Trump. Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios online e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nossa Política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Entretanto, em Dezembro, a ABC News – que é propriedade da Disney – e o seu âncora George Stephanopoulos concordaram em pagar 15 milhões de dólares a uma fundação e museu que Trump estabelecerá para resolver um processo de difamação que o presidente eleito moveu contra a rede.

Stephanopoulos e seu empregador também concordaram em expressar pesar pelas declarações que ele fez no ar em março, alegando que Trump havia sido considerado “responsável por estupro” em uma ação movida contra ele pelo colunista E Jean Carroll.

Um júri concluiu que Trump “abusou sexualmente” de Carroll ao abrigo da lei de Nova Iorque, mas não chegou a descobrir que ele a violou. Mais tarde, Trump foi condenado a pagar a Carroll US$ 5 milhões. E ele também foi condenado a pagar-lhe US$ 83,3 milhões depois de ser considerado responsável por acusações de difamação.

Os apelos de Trump de ambas as ordens permaneciam pendentes até sábado.

Telnaes ganhou o prestigioso Pulitzer por reportagem ilustrada e comentários em 2001 (coincidentemente, enquanto trabalhava para o LA Times Syndicate) e foi finalista na mesma categoria do Post em 2022. Ele também recebeu o Prêmio Reuben da National Cartoonists Society em 2017 , tornando-se a primeira mulher a ganhar esse prêmio e um Pulitzer.