O turismo de Bengala Ocidental espera meia dúzia de mous que o departamento assinou no Escritório de Promoção da Convenção de Aegis de la India (ICPB) durante o primeiro evento do Conclave de Bengala em Calcutá recentemente para oferecer um mínimo de 50 conferências internacionais no Estado este ano.

“Esperamos que ocorra um mínimo de 50 eventos internacionais, como o resultado desses MOUs”, disse Nandini Chakraavorty, secretário principal de Hogar e turismo, governo ocidental de Bengala, após a cerimônia de assinatura.

As agências que assinaram Mous com o turismo de Bengala Ocidental e ICPB incluíram a Sociedade da AIDS da Índia; Associação Dental do ramo central de Delhi; A Indian Blood Transfusion Society and Immunohematology (ISBTI); e o Dr. Ashok Gupta, diretor da Associação Internacional de Neonatologia, Genebra, e a Alpcord Network Travel & Conferences Management Co.

“Decidimos nos concentrar no turismo de camundongos em grande parte este ano. Temos uma infraestrutura de ratos muito boa e o ecossistema apropriado para que isso aconteça no estado. Os ratos são um segmento de turismo que pode reforçar todo o ecossistema turístico e se juntar a todos eles ”, disse Chakraavorty.

Com relação aos eventos de ratos, o governo do estado está estabelecendo grandes esperanças nos eventos associados à médica e engenharia no estado, considerando os enormes mercados cativos para esses dois segmentos da indústria.

Além da infraestrutura atual, o burocrata sênior disse que 40 novos hotéis de luxo estarão operacionais no estado pelos próximos dois anos com um investimento esperado de INR 5.770 CR. Internacionalmente em Siliguri.

Ocorrendo juntamente com a oitava edição da Bengala Global Business Summit (BGBS) 2025, a CoClave 2025 Bengal Coconconclave é esperada pelo Escritório de Promoção da Convenção Indiana (ICPB) e pelo turismo ocidental de Bengala em Kolkata na primeira semana de fevereiro, consulte A assinatura de muitos mous importantes para catapular Calcutá como um importante destino turístico de ratos no sul da Ásia.

Entregando uma nota importante no conclave de ratos de Bengala, Sanjiv Puri, diretor -gerente da ITC, disse que a bengala ocidental é um estado na Índia, onde os ratos podem imaginar de várias maneiras devido à sua rica cultura, herança, festividades, cozinhas etc. Biswa Bangla Bangla O centro de convenções é o pioneiro de convenções multiuso no país, disse ele. “A economia de celebrar grandes convenções em Calcutá é muito atraente e fácil”, disse ele. , o estado pode criar histórias convincentes para atrair ratos internacionais para suas costas. Você pode explorar pelo menos 20 destinos turísticos diferentes em uma excursão de um dia de dois aeroportos internacionais do estado: Calcutá e Bagdogra, disse ele.

Anil Chadha, diretor executivo da Divisão de Hotéis da ITC, disse que, embora o país como um todo e Calcutá, em particular, criaram grandes instalações para ratos nos últimos 5 anos, é o que está faltando. Ele pediu colaboração entre o governo, a indústria do turismo e os lugares.

Rudra Chatterjee, MD, Luxmi Tea e co -presidente do Comitê de Subsetor Subsetor de Turismo da BGBS, disse que com instalações de convenções mundiais de classe e cerca de 5000 quartos de hotel de categorias diferentes, há um mercado pronto para ratos em Calcutá.

Chander Manshamani, vice -presidente da ICPB, moderou um painel de discussão sobre “atrair negócios internacionais de ratos no oeste de Bengala”.