WelcomHeritage appoints Ashutosh Chhibba as Chief Executive Officer

Ashutosh Chhibbba (CEO-WELCOMHERHEGE) “/>

A WelcomHeritage anunciou a nomeação de Ashutosh Chibbba como diretor executivo. Com mais de três décadas de experiência excepcional na indústria hoteleira, Chhibba levará a marca a uma fase nova e emocionante de crescimento e excelência operacional.

Estudante do Instituto de Administração Hotel, Kolkata, e o Instituto de Gerenciamento de Grãos WelcomGroup, Chhibbba iniciou sua ilustre carreira nos hotéis da ITC em 1992. Ele ocupou várias posições importantes de liderança ao longo dos anos, desempenhando um papel importante no sucesso do sucesso do sucesso do sucesso do sucesso do sucesso do sucesso do sucesso do sucesso do sucesso do sucesso do sucesso do sucesso do sucesso do sucesso do sucesso do sucesso do As propriedades icônicas como o antigo grupo Chola Sheraton, ITC Kakatiya, Itc Maurya e Itc Mughal. Sua experiência internacional inclui o lançamento e o gerenciamento bem -sucedidos do lendário restaurante Dumpukht em Riad, na Arábia Saudita, onde ele mostrou sua capacidade de se adaptar a vários mercados globais.

Ao longo de sua carreira, Chhibba trabalhou em segmentos e empresas de hospitalidade de lazer, com uma abordagem específica às propriedades da propriedade em vários lugares, incluindo Riyadh, Aurengabad e Hyderabad. Sua extensa experiência operacional é ainda mais complementada por suas realizações acadêmicas, incluindo o Programa de Gerenciamento de Renda da Universidade de Cornell, EUA, e o programa de exposição de vendas e marketing no IIM Bangalore. Essas notas o equiparam com habilidades avançadas em otimização de renda, estratégias de vendas e inovações de marketing.

Ao comentar sua nomeação, Ashutosh Chibbba disse: “Sinto -me honrado em liderar o WelComeritage, uma marca sinônima de riqueza cultural e herança da Índia. Espero tirar proveito da minha experiência para melhorar nossas ofertas, fortalecer a presença de nossa marca e oferecer uma satisfação de hóspedes incomparáveis, preservando o legado da Welcomherege.