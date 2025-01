Why did so many people jump to criticise Blake Lively? The answer isn’t complicated

bantes de registrar uma reclamação legal e ação judicial contra o co-estrela e diretor Justin Baldoni, e um arquivo judicial explosivo revelado Eu queria “enterrá-la”: o que as pessoas teriam dito sobre Blake Lively?

No verão passado, em torno da turnê de imprensa do filme Termine conoscoLively se tornou o vilão favorito da Internet por quase um mês. Seus crimes incluíam dar entrevistas desdenhosas, estar malvestida, muito alegre, muito rude e, acima de tudo, irritante.

Durante semanas, milhões de pessoas a copiaram online no TikTok, X e Instagram; alguns por não entenderem a mensagem do filme sobre o ciclo de violência doméstica (enquanto promoviam sua linha de produtos para os cabelos e a marca de gim do marido Ryan Reynolds), mas muitos mais por simplesmente emitirem más vibrações. Sempre houve algo estranho nela, eles concordaram.

Na altura, esta crítica parecia surgir do nada, mas agora entendemos que parece ter sido alimentada por uma campanha de difamação calculada e orquestrada pela equipa de relações públicas de Baldoni. Dezenas de mensagens de texto e documentos intimados revelaram um aparente plano para tornar o ódio contra Lively viral, aparentemente em uma tentativa de conter o apoio público caso ela apresentasse uma reclamação que fez sobre Baldoni durante as filmagens. Os detalhes incluíam comentários que pareciam levar o crédito pela avalanche de críticas contra Lively (“Começamos a ver uma mudança nas redes sociais, em grande parte devido aos esforços de Jed e sua equipe para mudar a narrativa”).

Uma mensagem mencionou a amizade de Lively com a cantora Taylor Swift e como eles poderiam “explorar o plantio de histórias sobre como transformar o feminismo em armas”, visto que Swift foi acusada de tais táticas. Mesmo as mensagens surdas pareciam ter sido dirigidas pela produção – dizendo ao elenco para se concentrar nos aspectos “edificantes” do filme – deixando Baldoni como a única estrela falando com sensibilidade, enquanto Lively, conforme as instruções, encorajava as pessoas a “agarrar seus amigos”. , vista-se. suas flores e saia para vê-lo.

Além da manipulação, as alegações de Lively sobre o comportamento de Baldoni alegavam que ele violou os limites físicos, fez comentários sexuais e inapropriados e que ela não tinha um coordenador de intimidade no set.

A suposta campanha contra Lively foi certamente inteligente. Mas por que fez tanto sucesso? Em agosto, muitos notaram quão insignificantes eram as irregularidades percebidas por Lively, especialmente em relação ao volume da reação negativa. Também era de conhecimento público que Baldoni havia contratado a mesma empresa de gestão de crises que representou Johnny Depp durante o julgamento contra sua ex-esposa Amber Heard, onde Heard sofreu possivelmente o maior abuso online direcionado de qualquer pessoa na história.

Aí soubemos que o elenco principal do filme havia deixado de seguir Baldoni no Instagram e estava evitando perguntas sobre ele no tapete vermelhoao mesmo tempo elogiando (e seguindo) Lively como artista e colega. E, no entanto, nada disto levantou qualquer suspeita significativa: Baldoni era um santo, um pecador vivo, mesmo com esta série de sinais de alerta desequilibrados.

A resposta não é complicada, nas palavras do próprio representante da gestão de crises de Baldoni: “É realmente triste porque mostra que há pessoas que realmente querem odiar as mulheres”. Faz parte de uma tendência crescente na última década, em que uma ideia nebulosa de feminismo é divulgada da boca para fora, mas os seus princípios não são abraçados, obscurecendo (apesar do slogan popular) a aparência real de uma feminista.

Quando Lively se tornou viral online, muitas das pessoas que a criticavam teriam se identificado como feministas, mesmo na época. Talvez no passado eles implorassem aos seus seguidores que “acreditassem nas mulheres” ou usassem a hashtag #MeToo. Apesar desta grande proeminência cultural da política supostamente feminista, persiste uma iteração moderna de um antigo padrão: que um homem pode fazer quase tudo, mas desde que uma mulher tenha cometido um centímetro de erro, será ela quem fará o que quiser. . As pessoas, com entusiasmo e alegria, querem vê-lo queimar.

Muitas mulheres (até mesmo alguns homens) podem estar lendo isto e revirando os olhos diante da obviedade dessas afirmações. Mas está a surgir um novo padrão em que milhões de pessoas professam compreender o sexismo e o patriarcado, afirmam ter interrogado os seus impulsos e compreender plenamente o quanto a sociedade odeia as mulheres, mas farão pouco para desafiar ou combater isso na prática.

A mentalidade mafiosa das redes sociais apenas exacerbou e acelerou este fenómeno, onde se pode entrar online e ver imediatamente centenas de publicações incitando-se mutuamente a atacar uma mulher e, ao mesmo tempo, dizendo que isto é justiça e não misoginia. Lively foi corajosa ao perseguir este caso. Ela poderia facilmente ter recuado, deixado tudo passar e permitido que outra pessoa se tornasse a mulher mais odiada da Internet em alguns meses. Este processo custará caro e provocará mais raiva do que boa vontade. E a reação já começou: Baldoni abriu processo próprio contra o New York Times por US$ 250 milhões por reportar sobre a aparência de Lively, e seu advogado disse que planeja abrir um processo contra Lively que “chocará a todos”.

pular a promoção do boletim informativo Análise e opinião sobre as notícias e cultura da semana apresentadas pelos principais redatores do Observador. Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios online e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nossa Política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Uma crença cega na declaração do advogado de Baldoni fez com que Lively se tornasse viral novamente, atacando-a pelo que é considerado um comportamento igualmente ruim (se não pior) do que o que ela alega de Baldoni, incluindo “revelações explosivas”Como ter seu guarda-roupa enviado para sua casa em vez de viajar para o set e gastar US$ 5.000 em sapatos.

A maioria dos argumentos que veremos nos próximos meses tentará afirmar quem estava certo e quem estava errado, examinando os detalhes das acusações de cada pessoa e as reivindicações de outras pessoas que estavam no set durante as filmagens. Mas isto ignora o que esta saga descobriu sobre a nossa cultura.

O que devemos agora abordar é por que tantos estavam ansiosos para saltar em defesa de Baldoni e avidamente aniquilar Lively, e quanto é necessário para um homem estar errado e quanto mais é necessário para uma mulher estar certa.