Winter storm: Polar Vortex freezes much of US; over 9,000 flights disrupted

Um vórtice polar varreu os Estados Unidos e atingiu regiões a leste das Montanhas Rochosas com inverno extremo no início da semana.

Fortes neves cobriram cidades como Washington, DC e Louisville, Kentucky, enquanto raras geadas atingiram estados do sul, incluindo partes da Flórida. O gelo e o vento criaram condições perigosas, derrubando árvores e deixando estradas intransitáveis.

De acordo com relatórios da BBC, pelo menos cinco pessoas morreram em incidentes separados nos Estados Unidos devido à eclosão da tempestade de inverno. A Polícia do Estado da Virgínia respondeu a mais de 430 acidentes, deixando mais de 20 feridos, escreve a Associate Press. No Missouri, mais de 600 motoristas ficaram retidos no fim de semana, destacando a gravidade da situação.

Vários estados registraram nevascas históricas. Topeka, Kansas, registrou 14,5 polegadas (37 cm) de neve, enquanto Kansas City relatou 11 polegadas (28 cm), quebrando um recorde estabelecido em 1962. Louisville, Kentucky, registrou 7,7 polegadas (20 cm), superando um recorde de 1910. O aeroporto de Cincinnati, no norte do Kentucky, enfrentou uma perturbação semelhante com 20 cm de neve.

As temperaturas caíram em todo o país, com os meteorologistas alertando para mínimas de 7 a 14°C (12 a 25°F) abaixo do normal. As zonas costeiras do Nordeste registaram temperaturas tão baixas como -15 a -17°C, enquanto as planícies centrais suportaram condições igualmente frias.

O tempo frio causou grandes interrupções nas viagens, com mais de 9.000 voos cancelados ou atrasados ​​do Texas para Nova York, segundo a Flightaware. Os aeroportos da área metropolitana de Washington, DC foram os mais atingidos, com 80% das partidas do Aeroporto Nacional canceladas. O aeroporto fechou as pistas para limpar a neve e, embora os terminais permanecessem abertos, as pistas deveriam permanecer fechadas até a manhã de terça-feira.

Rodovias, incluindo rotas importantes como I-64 e US Route 41, também foram fechadas devido à neve e ao gelo.

O vórtice polar também deixou mais de 300 mil pessoas sem energia em Kentucky, Indiana, Virgínia e Virgínia Ocidental, e forçou o fechamento de escolas em vários estados, com Maryland declarando estado de emergência e fechando escolas e escritórios.

Um vórtice polar é uma grande área de ar frio em rotação que circunda ambas as regiões polares da Terra. Geralmente confinado ao Ártico, ocasionalmente se move para o sul, trazendo condições de gelo para os Estados Unidos. Estudos mostram que o rápido aquecimento do Árctico é parcialmente responsável pela frequência crescente do vórtice polar, estendendo o seu domínio.