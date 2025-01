Wipro secures multi-million-dollar IT transformation deal with Etihad Airways

A Wipro ganha um acordo multimilionário da Etihad Airways para a transformação e a otimização dos custos 30, 2025. “/>

A Wipro Limited, líder mundial em serviços e consultoria tecnológica, recebeu um contrato de bilhão de dólares da Etihad Airways para promover uma iniciativa abrangente de transformação de TI e otimização de custos. O contrato de cinco anos melhorará a eficiência operacional em áreas -chave, incluindo local de trabalho, rede, infraestrutura e gerenciamento de serviços.

Sob essa colaboração, a Wipro FullStride Cloud implementará uma solução personalizada baseada em nuvem que ofereça informações reais sobre o uso de recursos, garantindo uma maior agilidade operacional e escalabilidade para operações globais de Etihad. Além disso, a inteligência artificial generativa (GENAI) será integrada à estrutura TE da companhia aérea, simplificando a automação do data center, gerenciamento inteligente de dispositivos e suporte ao usuário para resolver proativamente possíveis interrupções.

Frank Meyer, diretor digital da Etihad Airways, enfatizou a visão da companhia aérea: “Esperamos trabalhar com a Wipro para se preparar para a era da IA, com ênfase na inovação, sustentabilidade e otimização de custos. Juntos, nosso objetivo é aumentar as experiências de clientes por meio de automação avançada, operações inteligentes e melhor observabilidade.

A Etihad Airways e Flynas estão se preparando para ofertas públicas iniciais este ano. A Etihad busca cerca de US $ 1 bilhão, vendendo uma participação de 20 % e apontando para investidores locais e internacionais. O Flynas, apoiado por Kingdom Holding, planeja listar no mercado de ações sauditas. Esses OPI fazem parte das estratégias dos governos locais para diversificar suas economias.

Vinay Firake, CEO – Ásia -Pacífico, Oriente Médio e África (APMEA), Wipro Limited, compartilhou seu entusiasmo pela associação: “Estamos entusiasmados em embarcar nessa viagem com a Etihad Airways e permitir que eles se adaptem às necessidades dinâmicas da dinâmica necessidades da indústria da aviação. Por meio de nossa experiência em transformação e soluções digitais com a IA, ofereceremos serviços sem problemas, eficientes e inovadores para seus clientes. suas capacidades tecnológicas para apoiar suas operações globais evolutivas.