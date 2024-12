Woman set on fire in New York City subway identified

A mulher que foi incendiada em um vagão do metrô de Nova York em 22 de dezembro, horrorizando os nova-iorquinos e renovando o debate sobre a segurança da cidade, foi identificada como Debrina Kawam, 57, de Toms River, Nova Jersey.

A identidade da vítima, divulgada pelo Departamento de Polícia de Nova York, foi conhecida nove dias após o incidente fatal. Os investigadores já haviam dito que estavam usando evidências forenses e videovigilância para identificar a vítima.

Eric Adams, prefeito da cidade de Nova York, disse na terça-feira que Kawam passou por “um breve período em nosso sistema de abrigo para moradores de rua” e que as autoridades estiveram em contato com seus parentes mais próximos. Ele não disse quando Kawam estava no sistema de sem-teto.

O homem acusado de atear fogo nela, Sebastián Zapeta, foi preso horas depois que a polícia divulgou imagens de um suspeito da morte da mulher. Desde então, ele foi acusado de assassinato e incêndio criminoso e deve comparecer ao tribunal na próxima semana.

Os promotores disseram que Zapeta, um imigrante guatemalteco, ateou fogo em Kawam, que se acreditava ser um morador de rua, enquanto ele dormia dentro de um vagão de trem na estação Coney Island-Stillwell Avenue, no Brooklyn.

Os promotores disseram que ele usou um isqueiro para iniciar o fogo e depois usou a camisa para atiçar as chamas. Zapeta, que parecia não conhecer a vítima, enfrenta uma acusação de homicídio em primeiro grau, três acusações de homicídio em segundo grau e uma acusação de incêndio criminoso em primeiro grau.

“Essas são contagens significativas. O assassinato em primeiro grau acarreta a possibilidade de prisão perpétua sem liberdade condicional. “É o estatuto mais sério na lei do Estado de Nova Iorque, e o meu gabinete está muito confiante nas provas deste caso e na nossa capacidade de responsabilizar Zapeta pelos seus actos cobardes”, disse o procurador do distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, quando anunciou. as acusações. semana passada.

O suspeito de assassinato também enfrenta ligações de Adams por acusações federais adicionais.

“Colocar fogo em outro ser humano e vê-lo queimar vivo reflete um nível de maldade que não pode ser tolerado”, disse o gabinete do prefeito em comunicado na semana passada.

O suspeito foi preso horas depois do ataque. A polícia disse que o suspeito não havia saído do local quando Kawam foi queimado até a morte e mais tarde foi detido vestindo as mesmas roupas e encontrado com um isqueiro no bolso.

A dificuldade que os investigadores tiveram em identificar Kawam acrescentou “outra camada à tragédia”, disse Dave Giffen, diretor da Coligação para os Sem-Abrigo.

Giffen disse ao New York Times que o incidente ressaltou uma falta mais ampla de interação ou empatia para com a população sem-teto da cidade.

“Não podemos esquecer a nossa humanidade como cidade”, disse ele à publicação. “O fato de ninguém saber quem é essa mulher é a história de férias mais triste que posso imaginar.