O governo de Gujarat está desenvolvendo um circuito budista no estado com o apoio do governo central e concluiu o trabalho em instalações turísticas em 12 locais, disse o Ministro de Estado de Mulu Bera no domingo. O ministro do Turismo do Estado disse que o trabalho está em andamento para o desenvolvimento de Dev ou Mori, um local no distrito de Aravalli, onde a escavação de uma estupa trouxe à luz um caixão inscrito que contém as relíquias de Buda.

“O governo de Gujarat está desenvolvendo um circuito budista com a ajuda do governo central sob o esquema Swadarshan. Fundação Sanghakaya em associação com o Departamento de Turismo do Estado.

Bera disse que o estado apresentou ao governo central um projeto revisado de Rs 653 milhões de rúpias para o desenvolvimento de Dev ou Mori, onde as relíquias budistas foram descobertas e preservadas na Universidade de MS em Vadodara.

“Diferentes trabalhos foram realizados e há muitas coisas em andamento para esses 12 locais. Escrevemos para os colecionadores de sete distritos (onde estão esses locais) para garantir terras para o desenvolvimento dos locais”, disse ele.

Bera disse que Dev ou Mor, o maior desses projetos, inicialmente imaginados em Rs 1,002 milhões de rúpias, mas o custo foi revisado em Rs 653 milhões de rúpias, e uma proposta foi apresentada para seu desenvolvimento sob o esquema do esquema do esquema do Centro.

“Requer 206 hectares de terra, dos quais 28 hectares estão disponíveis no departamento de turismo”, disse ele.

O ministro disse que o Ministério da Cultura do Centro está revisando o projeto do Circuito Budista, e uma reunião conjunta de funcionários do governo central e estadual foi recentemente realizada sob a presidência do primeiro -ministro Bhupendra Patel.

Ele disse que o centro atribuiu 36 milhões de rúpias para o circuito em junho de 2017. Os arquitetos foram nomeados e a aquisição de terras e outros trabalhos relacionados foram concluídos.

The state government has also assigned funds for the development of the Buddhist circuit, which includes the development of Dev or Mori, and a budget of 18 million rupees and 10 million rupees in 2016-17 and 2017-18, respectively, was carried out, respectivamente, respectivamente, o ministro, o ministro, disse o ministro.

Bera disse que o governo do estado está fazendo alocações de orçamento para diferentes locais do circuito todos os anos.

Ele disse que o Departamento de Turismo do Estado está trabalhando para preservar a herança budista, construindo uma grande cúpula no mosteiro escavado em Vadnagar, com segurança 24 horas, limpeza e exibição de informações fornecidas para os visitantes.

As instalações estão sendo desenvolvidas no santuário de Tara Devi em Tarange, no distrito de Aravalli, que faz parte do circuito, acrescentou.

Falando na ocasião, o Bhante Pashil Mouse, presidente da Fundação Sanghakaya, disse que as conferências budistas internacionais ajudaram as pessoas a realizar os ensinamentos e a herança do Buda.

A conferência pretende lançar a atenção para o rico legado budista de Gujarat, disse ele.

O evento reuniu mais de 2.000 participantes, incluindo os renomados estudiosos, monges e especialistas budistas da Índia e 13 outros países, como Tailândia, Laos, Vietnã, Mianmar, Sri Lanka, Camboja, Japão e muito mais.

Os principais locais incluem Dev ou Mori com o estúpido do século IV a X 4, as cavernas de Khambhalida e Uparkot Junagadh que destacam as profundas conexões budistas da região.

Uma vez um excelente centro de aprendizado, Valabhi levou acadêmicos de toda a Ásia, consolidando o papel de Gujarat como um centro de cultura budista no oeste da Índia.