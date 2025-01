Wyndham Hotels & Resorts, a maior empresa de franquia hoteleira do mundo, nomeou Rahool Macarius como diretor de mercado para a Eurásia. Com mais de 25 anos de experiência, Rahool supervisionará as operações e o crescimento da Wyndham na Índia, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Butão e Maldivas.

Rahool retorna para Wyndham, onde atuou anteriormente como Diretor Comercial da região. Na sua nova função, ele liderará os esforços da empresa para expandir o seu portfólio num dos mercados hoteleiros de crescimento mais rápido do mundo, incluindo a Índia, onde a indústria hoteleira deverá ultrapassar os 281 mil milhões de dólares até 2025.

Dimitris Manikis, presidente EMEA da Wyndham Hotels & Resorts, comentou: “Estamos muito satisfeitos em receber Rahool de volta. A sua vasta experiência em funções comerciais e operacionais, aliada ao seu profundo conhecimento da nossa cultura de serviço, posiciona-o perfeitamente para liderar o nosso crescimento na Eurásia. “Esta região continua a ser uma prioridade estratégica para Wyndham, impulsionada pela sua classe média em rápida expansão, culturas diversas e população crescente com experiência em viagens.”

A Wyndham opera atualmente mais de 60 hotéis na Índia e espera um crescimento de 25% nos próximos 18 meses. A liderança de Rahool se concentrará em melhorar a penetração no mercado e impulsionar o desenvolvimento de novas propriedades, em linha com a ambiciosa estratégia de crescimento da Wyndham para a região.

Rahool Macarius disse: “Estou entusiasmado por regressar a Wyndham e continuar a nossa rápida expansão na Eurásia. Com uma abordagem centrada no proprietário no centro de tudo o que fazemos, espero colaborar com as nossas equipas, proprietários e parceiros para proporcionar experiências excepcionais aos hóspedes e criar valor a longo prazo para todas as partes interessadas.”