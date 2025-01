YoloBus expands connectivity for Maha Kumbh, launches longest route to Prayagraj

A Yolobus, uma marca de mobilidade interurbana líder no norte e sul da Índia, anunciou o lançamento de sua rota mais longa, conectando Hyderabad a Prayagraj com uma viagem de 21 horas. Essa nova rota passará por cidades -chave como Nagpur, Jabalpur, Katni e Rewa, garantindo uma viagem sem problemas e confortáveis ​​para os passageiros que vão para o histórico Maha Kumbh 2025.

Além desse marco, Yolobus introduziu várias novas rotas para Prayagraj das principais cidades como Delhi, Gwalior, Chandigarh, Lucknow, Varanasi, Jhansi, Agra e Mathura. Com uma extensa rede de mais de 100 serviços em todo o país, a empresa disse que continuará a redefinir viagens interurbanas priorizando conforto, confiabilidade e pontualidade.

Essa expansão estratégica é produzida em resposta à demanda por viagens sem precedentes esperadas para Maha Kumbh 2025, que atrai mais de 450 milhões de devotos e visitantes. Yolobus pretende tornar as viagens a esta grande reunião espiritual mais acessível e conveniente, oferecendo rotas bem planejadas e serviços premium projetados para melhorar a experiência do passageiro.

A Akasa Air melhora seus serviços a Prayagraj, que oferece vôos diários adicionais de Pune, Hyderabad, Ahmedabad e Bangalore entre 27 de janeiro e 28 de fevereiro de 2025, juntamente com os serviços diretos de Delhi e Mumbai. A companhia aérea visa facilitar viagens mais fáceis para os peregrinos que participam de Maha Kumbh, um importante evento espiritual. As reservas para esses vôos especiais estão agora abertas.

Sanjay Jadoun, CEO da Yolobus, expressou entusiasmo pelo papel da empresa em facilitar as viagens para este evento monumental, afirmando: “Temos a honra de contribuir para Maha Kumbh 2025, fornecendo opções de viagem sem problemas e confiáveis. Com milhões para embarcar em sua viagem espiritual, nossa equipe se dedica a garantir uma experiência segura, confortável e sem problemas de viagem. Estamos expandindo nossa frota, atualizando nossos serviços e mantendo os mais altos padrões de confiabilidade para servir melhor nossos passageiros. Yolobus, que também possui uma frota de ônibus de luxo, é uma subsidiária do líder on -line de viagens on -line.