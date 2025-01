Zone Connect by The Park Prayagraj opens ahead of Maha Kumbh 2025

Apeejay Surrendra Park Hotels Limited (ASPHL) lançou o Zone Connect by The Park Prayagraj, um hotel contemporâneo projetado para oferecer conforto e tranquilidade espiritual na histórica cidade de Prayagraj. Estrategicamente localizado no coração da cidade, o hotel oferece fácil acesso às principais atracções, incluindo o icónico Triveni Sangam, apenas a 6,7 ​​km, e está convenientemente localizado a 2 km da Estação Ferroviária Prayagraj e a 13 km da Estação Ferroviária Prayagraj. Aeroporto.

A inauguração do hotel está alinhada com o auspicioso Maha Kumbh Mela 2025, que atrai visitantes de todo o mundo. O Zone Connect by The Park Prayagraj oferece uma variedade de serviços, incluindo um Café C focado na culinária vegetariana, um versátil banquete municipal que pode acomodar até 100 pessoas e a sala de reuniões Gray Zone para até 30 participantes. Para relaxar, o Vitalia Spa & Fitness Center oferece um retiro tranquilo para os hóspedes.

Vikas Ahluwalia, CEO e Diretor Nacional da Zone by The Park Hotels, comentou: “Prayagraj é uma cidade de imenso significado espiritual e estamos honrados em abrir o Zone Connect by The Park Prayagraj antes do Maha Kumbh Mela 2025. Com espaços projetados para o networking e produtividade, o Zone Connect atende tanto a buscadores espirituais quanto a viajantes de negócios, oferecendo um ambiente ideal para que os hóspedes sejam sociáveis, ágeis e confortáveis.”

Vijay Dewan, CEO da ASPHL, acrescentou: “Este lançamento marca um passo fundamental na nossa estratégia de expansão para os centros culturais e espirituais da Índia. Com o status crescente de Prayagraj como um centro corporativo e seu profundo legado espiritual, esperamos atender tanto viajantes a negócios quanto a lazer que buscam uma experiência única”.

Com a adição desta nova propriedade, a ASPHL opera agora 36 hotéis em toda a Índia, continuando o seu compromisso de fornecer hospitalidade de classe mundial e ao mesmo tempo celebrar a herança cultural da Índia.