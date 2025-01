Zoomcar achieves record contribution profit in December 2024, covering India operational costs

Zoomcar, o principal mercado de compartilhamento de carros da Índia, anunciou uma conquista histórica em seu desempenho financeiro em dezembro de 2024. A empresa registrou seu maior lucro de contribuição não auditado e não revisado de US$ 494.506 para o mês, de acordo com dados financeiros provisórios. Este lucro foi suficiente para cobrir todos os custos operacionais da Zoomcar na Índia, excluindo itens excepcionais, sublinhando o compromisso da empresa com a eficiência operacional e o crescimento sustentável.

Dezembro de 2024 também registou um aumento significativo na procura dos consumidores, com as reservas a aumentarem 17 por cento em comparação com Dezembro de 2023. Este aumento reflecte a popularidade crescente da plataforma Zoomcar, tanto entre anfitriões como entre hóspedes, e sinaliza uma forte mudança para soluções de partilha de carros. na Índia.

A Zoomcar demonstrou um progresso financeiro impressionante no ano passado. No primeiro trimestre fiscal de 2024-25, a empresa relatou um lucro de contribuição de US$ 0,46 milhão (-20%), uma melhoria significativa em relação a uma perda de US$ 1,2 milhão (-45%) no primeiro trimestre de 2023-24. . Da mesma forma, no segundo trimestre fiscal de 2024-25, a Zoomcar obteve um lucro de contribuição recorde de 1,21 milhões de dólares (54% da receita), contra uma perda de 0,12 milhões de dólares (-5%) no mesmo trimestre do ano anterior. ano. O lucro mensal de dezembro de 2024 continua a trajetória positiva, marcando o quinto trimestre consecutivo de melhoria nos rendimentos de contribuição da empresa. Hiroshi Nishijima, CEO interino da Zoomcar, afirmou: “Alcançar um lucro de contribuição recorde em dezembro de 2024, nosso mês de maior demanda sazonal, demonstra que nossos fundamentos de negócios são sólidos. Ao nos concentrarmos na experiência do cliente, impulsionamos reservas repetidas e fortalecemos a retenção de anfitriões, ao mesmo tempo que minimizamos os custos de marketing. Com maior rentabilidade, continuamos comprometidos em reinvestir em melhorias na jornada do cliente e no lançamento de novos produtos que agreguem valor à nossa comunidade.”

À medida que a Zoomcar avança em direção a 2025, continua a concentrar-se em capacitar os anfitriões, oferecer transporte acessível aos hóspedes e promover a sustentabilidade financeira.