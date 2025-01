Zostel launches Zo Trips to offer curated group travel experiences

A Zostel, a maior cadeia de mochilas da Índia, lançou o Zo Trips, uma plataforma inovadora projetada para fornecer conveniência e acessibilidade a viagens em grupo. O serviço é lançado para racionalizar o mercado de viagens fragmentadas, oferecendo experiências de viagem curadas sem problemas para viajantes, casais e grupos solo.

Zo Trips fornece itinerários curtos (1-3 dias) e longos (6-9 dias) que cobrem destinos nacionais emocionantes como Meghalaya, Andamans, Zanskar, Spiti, Tawang e Kerala, além de pontos quentes internacionais como Sri Lanka, Vietnam , Vietnã, Vietnã, Vietnã. , Tailândia, Bután e Nepal. Através de colaborações com especialistas locais, o Zo Trips oferece atividades exclusivas, como expedições, passeios, concertos e passeios gastronômicos para criar experiências de viagem autênticas.

Compartilhando seus pensamentos, Dharamveer Singh Chouhan, co -fundador e CEO da Zostel, disse: “Estamos empolgados em apresentar viagens zo, uma iniciativa projetada para revolucionar viagens para exploradores modernos. Nossos itinerários selecionados trabalham em estreita colaboração com as comunidades locais para garantir que cada viagem vá além dos turistas típicos, com atividades enriquecedoras, como mergulho, tirolesa, passeios e trocas culturais.

A Zo Trips visa atender à crescente demanda por viagens em grupo estruturadas e de alta qualidade, fornecendo uma solução confiável para os desafios que muitos viajantes enfrentam no mercado fragmentado da Índia. Com uma expansão projetada para 15 países e mais de 100 destinos nacionais no final de 2025, o Zo Trips visa se tornar uma plataforma de referência para experiências de viagem em grupo organizadas. O serviço, que já atraiu mais de 3000 viajantes durante a fase piloto, é, está ganhando impulso devido aos seus itinerários bem planejados e experiências excepcionais.