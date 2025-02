A Zuper Hotels & Resorts, uma excelente empresa de gerenciamento de resorts com propriedades em Maharashtra, lançou sua primeira propriedade de marca compartilhada, The Cliff by Zuper. Esse movimento estratégico significa o compromisso da Companhia de redefinir a experiência da hospitalidade e expandir sua influência no setor.

Akaal Manchanda, fundador e diretor da Zuper Hotels & Resorts, comentou sobre o lançamento, dizendo: “Este é um marco importante para nós, uma vez que nossas propriedades experimentais se juntam a um guarda -chuva com uma abordagem de experiências diferenciadas. Nosso primeiro hotel compartilhado, The Cliff, de Zuper, obtém um trecho facial com ‘Zuper’ sofreu seu nome valioso. Nossas propriedades, aproveitando nossa reputação e escopo estabelecidos.

Dhruva Jani, Gerente Geral – Operações em Zuper, acrescentou: “Esse movimento não apenas levanta nossa visão, missão e personalidade da marca, mas também fortalece nosso legado para as gerações futuras, promovendo uma identidade de marca única e duradoura”.

Localizado na pitoresca cidade de Panchgani, o Zuper Cliff oferece um refúgio luxuoso empoleirado em um penhasco, com vistas ininterruptas do vale e do lago. Os hóspedes podem desfrutar de uma variedade de serviços, de uma piscina infinita a varandas privadas com vistas panorâmicas. O complexo tem 41 quartos em cinco categorias, cada uma projetada com interiores contemporâneos e móveis de luxo, que servem uma variedade de estadias, de fugas românticas a retiros corporativos.

Como parte de sua estratégia de longo prazo, a Zuper Hotels & Resorts planeja co-march propriedades adicionais em um futuro próximo, com ambições de expandir para mais de 25 destinos até 2026. Este ano, a empresa aponta seu portfólio, reforçando sua presença em sua presença em a indústria hoteleira.