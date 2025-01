₹ 17 lakh ou menos de ₹ 2 lakh: Quão caro foi o diamante que o PM Modi deu à primeira-dama dos EUA, Jill Biden? MEA esclarece

Um diamante de 7,5 quilates tornou-se tema de debate internacional esta semana, com as autoridades norte-americanas a estimarem a sua avaliação em 20 mil dólares. A joia foi apresentada à primeira-dama Jill Biden pelo primeiro-ministro Narendra Modi durante a sua visita em 2023. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores sugeriu uma avaliação significativamente mais baixa: menos de $2 lakh – pela pedra.

De acordo com o Times of India citando fontes do MEA, o diamante de 7,5 quilates foi cultivado em laboratório e, portanto, é muito mais barato do que uma gema natural. Os diamantes cultivados em laboratório normalmente custam entre $15.000 e $25.000 por quilate, o que implica um preço entre $1,1 lakh e $1,9 lakh pelo presente. Fontes disseram à publicação que a avaliação do Departamento de Estado dos EUA parecia basear-se no custo dos diamantes naturais.

O presente foi partilhado pelo primeiro-ministro Modi em junho de 2023, durante um jantar privado na Casa Branca. O líder indiano também presenteou o presidente dos EUA com uma ‘Caixa de Sândalo Esculpida’, um livro intitulado ‘Top Ten Upanishads’, uma estátua e uma lamparina a óleo durante sua visita de Estado. As autoridades dos EUA avaliaram os presentes em aproximadamente US$ 6.232.

Desde então, os presentes do presidente Biden foram transferidos para a Administração Nacional de Arquivos e Registros, enquanto o diamante foi retido “para uso oficial” na Ala Leste.

O diamante de 7,5 quilates foi fabricado em uma fábrica em Surat, Gujarat, usando tecnologia que recria o mesmo processo que ocorre no subsolo na formação dos diamantes naturais, segundo Smit Patel, coordenador do Conselho de Promoção de Exportações de Gemas e Joias (GJEPC). ).

“O Kohinoor era um Tipo Dois, um diamante puro. Este diamante (oferecido pela PM) tem 7,5 quilates, o que representa os 75 anos da Independência. Além disso, este diamante foi criado com energia verde, pelo que é também um passo para demonstrar que a Índia está a avançar para a energia verde e renovável, um objectivo defendido pelo próprio primeiro-ministro Modi”, disse Patel em 2023.

