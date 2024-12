Cerca de 1.316 pessoas morreram de raiva no Sudão desde o surto da doença na segunda semana de agosto, informou o Ministério da Saúde do país na terça-feira.

Segundo nota do ministério, 1.316 pessoas já morto de cólera desde 12 de agosto, e o número total de casos no país atingiu 49.554.

Fortes chuvas e inundações começaram em Junho, contribuindo para a propagação da cólera no Sudão.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) informou em 1 de outubro que 3,4 milhões de crianças sudanesas corriam o risco de contrair doenças epidémicas.

Em 5 de outubro, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) anunciou que enviou 1,4 milhões de doses de vacina contra a cólera para o Sudão.

No Sudão devastado pela guerra, onde assistência médica O sistema não funciona de forma eficaz e a propagação de doenças infecciosas agrava ainda mais as dificuldades que as pessoas enfrentam.