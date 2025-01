1 lakh visita campos de saúde organizados pelo deputado do Congresso Trinamool, Abhishek Banerjee, em Diamond Harbor em 7 dias

O campo de saúde de Sebaashray, no distrito eleitoral de Diamond Harbor, em Bengala Ocidental, administrado pelo governo estadual, recebeu mais de 1 lakh de registros em apenas sete dias, disse o secretário-geral do Trinamool Congress (TMC), Abhishek, na quarta-feira.

O campo de saúde, o primeiro do género, está a chamar a atenção pelos serviços médicos prestados a milhares de pessoas que não podem pagar tratamentos dispendiosos.

Os acampamentos de saúde começando com o segmento da Assembleia de Diamond Harbor também serão realizados em outros distritos eleitorais da Assembleia pertencentes ao distrito eleitoral de Diamond Harbour Lok Sabha, que é representado por Abhishek Banerjee.

O deputado do TMC partilhou nas redes sociais a notícia do “recorde histórico” criado por estes campos de saúde, ao mesmo tempo que agradeceu ao pessoal médico e aos voluntários por ajudarem a atingir este marco.

“Tenho o prazer de anunciar que SEBAASHRAY atendeu com sucesso mais de 100.000 (UM LAKH) pessoas com um único ar condicionado apenas no 7º DIA! Este feito incrível não teria sido possível sem os ESFORÇOS incansáveis ​​de nossos MÉDICOS, ENFERMEIROS, VOLUNTÁRIOS E LABORATÓRIO Os TÉCNICOS e todos os envolvidos no projeto têm feito sua dedicação e compromisso inabaláveis ​​em servir a população. torne isso possível. RECORD!”, anunciou o MP do Diamond Harbor TMC no X.

“Parabéns a todos por esta conquista notável!” ele acrescentou.

Entre os pacientes que beneficiaram destes campos, Altaf Hossain Ghorami, de nove anos, visitou um campo onde foi descoberto que tinha um buraco no coração, que o incomodava há muito tempo. Após o diagnóstico, os médicos o encaminharam para o campo modelo SDIO para exames e tratamento adicionais. Altaf recebeu então tratamento gratuito.

Sadika Sultana, outra menina de nove anos, ficou ferida num acidente de viação e foi inicialmente tratada no campo Bagda Taj Club Sebaashray. Após o tratamento inicial, ela foi transferida para Diamond Harbor Medical College para cuidados avançados. Sua rápida transferência garantiu que ele recebesse o tratamento necessário para seus ferimentos.

Nos primeiros seis dias, os campos de saúde acolheram um total de 81.471 pacientes e outras 18.529 pessoas visitaram vários campos em Diamond Harbor no sétimo dia.

Abhishek Banerjee elogiou na terça-feira os serviços prestados por esses campos de saúde com a ajuda de várias iniciativas como ‘Médicos sobre Rodas’, ‘Vacinação sobre Rodas’ e ‘Campanha de Teste Rápido de Antígeno’, e disse que Diamond Harbour estava liderando uma revolução na saúde.

Os campos de saúde gratuitos ‘Sebaashray’ oferecem uma variedade de serviços, incluindo distribuição gratuita de medicamentos, triagem, serviços de referência, suporte técnico e registro baseado em aplicativo com atualizações em tempo real.

Esses acampamentos funcionarão em panchayats de 71 gramas e 93 distritos no distrito eleitoral de Diamond Harbour Lok Sabha, no distrito de South 24 Parganas, das 9h às 17h, diariamente, até 11 de janeiro.