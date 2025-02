10 Devotos de Kumbh mortos em colisão de carros na estrada em Prayagraj

Pelo menos 10 pessoas, todas os devotos de Chhattisgarh que estavam indo em direção ao Maha Kumbh Mela no Prayagraj de Uttar Pradesh, ficaram feridos depois que o carro Bolero colidiu com um ônibus na estrada Mirzapur-Prayagraj.

Os devotos que estavam viajando no carro pertenciam a Korba de Chhattisgarh e estavam a caminho do Kumbh para dar um salão sagrado no Sangam. O ônibus também entendeu os peregrinos do Rajgarh de Madhya Pradesh no momento do acidente.

O primeiro -ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, tomou nota do acidente de estrada em Prayagraj e ordenou que os funcionários chegassem ao local e acelerassem a ajuda da ajuda.

O primeiro -ministro também dirigiu o tratamento adequado dos feridos.

Acidentes anteriores envolvendo os peregrinos de Maha Kumbh

Esta não é a primeira instância em que esses acidentes foram produzidos que envolviam os devotos de Maha Kumbh.

Na terça -feira, sete pessoas de Andhra Pradesh, que retornaram de Maha Kumbh, morreram depois que o viajante do ritmo caiu com um caminhão em uma estrada no distrito de Madhyya Pradesh Jabalpur.

Na segunda -feira, um casal de Agra morreu e outros quatro ficaram feridos quando o carro caiu com um caminhão enquanto retornava do Kumbh. De acordo com o oficial da estação Rudra Pratap Singh, o caminhão foi apreendido e o motorista foi preso.

Um homem de Rourkela de Odisha morreu e outros seis ficaram feridos quando um carro os levou do Maha Kumbh para sua casa colidiu com um ônibus em Sonbhadra de Uttar Pradesh na segunda -feira, informou a polícia.

O Maha Kumbh, a maior reunião espiritual do mundo, começou em 13 de janeiro. Será realizado até 26 de fevereiro, o dia em que Maha Shivivratri será observado.

Segundo o governo, mais de 92 lakh devotos haviam dado um mergulho até as 18h somente na sexta -feira, empurrando a esteira em Maha Kumbh após 50 milhões de rúpias (até sexta -feira).

(Com entradas PTI)