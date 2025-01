10 gramas de açúcar por dia: Alemanha explora nova abordagem para o rejuvenescimento

Na Alemanha e no estrangeiro, os apelos ao consumo moderado de açúcar estão a tornar-se cada vez mais altos. Ao mesmo tempo, especialistas da Universidade da Califórnia, São Francisco (UCSF) demonstraram que tal moderação não só é útil, mas também pode retardar o envelhecimento biológico. Segundo pesquisas, abrir mão de cerca de 10 gramas de açúcar por dia pode deixar o corpo quase 2,4 meses mais jovem. Publicações alemãs, incluindo Focus Online, interessaram-se por esta descoberta imediatamente após a publicação do relatório de cientistas americanos.

Um grupo de especialistas da UCSF, liderado por Dorothy Chiu, decidiu compreender por que as células podem “envelhecer” em ritmos diferentes à medida que envelhecemos. Eles se basearam no conceito de idade epigenética – indicador que reflete o verdadeiro estado do corpo, e não apenas a data indicada no passaporte. Segundo Chiu, certos nutrientes como as vitaminas A, C, B12, E, além do magnésio e do selênio ajudam as células a permanecerem saudáveis ​​por mais tempo.

O efeito positivo da nutrição à base de plantas foi particularmente pronunciado na dieta “de tipo mediterrânico” (vegetais, azeite, peixe, cereais integrais). Numa análise dos diários alimentares de 342 mulheres, descobriu-se que este estilo particular de alimentação aumenta as defesas do corpo e reduz os marcadores de inflamação. “Esses nutrientes aparentemente ajudam as células a permanecerem ativas e saudáveis ​​por mais tempo”, ressalta Chiu.

Por que os doces matam os jovens

Embora vitaminas, antioxidantes e fibras tenham comprovado seu poder na luta contra o envelhecimento prematuro das células, os especialistas prestam atenção a uma nuance importante: grandes quantidades de açúcar podem anular muitos dos benefícios dessa dieta.

As mulheres do estudo consumiram em média 61,5 gramas de açúcar por dia, valor acima do limite recomendado de 50 gramas. Para colocar as coisas em perspectiva, um copo de cola (250 ml) contém 27 gramas de açúcar, em comparação com um copo normal. Uma barra de 100 gramas de chocolate ao leite contém 27 gramas de açúcar por 52 g. De acordo com os resultados da análise, descobriu-se que mesmo hábitos alimentares saudáveis ​​não conseguem compensar totalmente o excesso de doces na dieta. Como apontam os cientistas, essa superabundância de açúcar está associada não apenas ao risco de obesidade e problemas metabólicos, mas também ao envelhecimento epigenético acelerado.

Um pequeno passo, uma grande mudança

A descoberta mais impressionante dos investigadores californianos é um número preciso que ajuda a traduzir o conceito abstrato de “restrição de açúcar” para um nível prático. Ao reduzir a ingestão de açúcar em apenas 10g por dia, uma pessoa pode “rejuvenescer” a sua idade biológica em aproximadamente 2,4 meses. Barbara Laraya, coautora do estudo, acredita que esse efeito é potencialmente cumulativo: quanto mais tempo você mantém baixos os níveis de açúcar na dieta, mais perceptível se torna o efeito.

Segundo o portal Spiegel Gesundheit, na Alemanha, um número crescente de pessoas está interessado em estudos deste tipo, vendo-os como motivação para mudar os seus hábitos alimentares. Afinal, moderar o consumo de bebidas açucaradas, alimentos processados ​​e produtos de confeitaria e, pelo contrário, enriquecer a dieta com vegetais, frutas, legumes, cereais e gorduras saudáveis ​​pode ser um investimento surpreendentemente eficaz para a sua própria longevidade.

Por outras palavras, abrir mão de gramas extras de açúcar pode ser um caminho eficaz para um futuro onde a saúde seja preservada não apenas através da genética, mas também através da escolha individual consciente.

A Alemanha diz o seguinte:

Demissão ou discriminação: o que fazer se o motivo da demissão estiver relacionado à migração. Tribunal ou indenização: o que escolher em caso de demissão

Alemanha e Geração Z: o futuro preocupante do mercado de trabalho. Da gravação à inteligência artificial: por que jovens profissionais escolhem contratos de longo prazo

As classificações da AfD estão a cair. Turbulência temporária ou o começo do fim

Um drama brutal no coração da Francônia. Por que as testemunhas falam de um ataque deliberado?

Preços recordes de leite, queijo e manteiga na Alemanha. O que esperar em 2025

O mais alto tribunal da Alemanha confirmou o extremismo de direita da AfD saxónica. A Saxônia tornou-se uma “região piloto” na luta contra a radicalização

A gigante do calçado Görtz está fechando lojas na Alemanha e perdendo clientes. Dos 160 aos 30: o fim da marca ou uma chance de renascimento

Falta crônica de sono na Alemanha: 39% dos alemães ficaram reféns de comprimidos. Melatonina, ervas ou benzodiazepínicos?

Divórcio na Alemanha: direitos da mãe e do filho à pensão alimentícia. A demissão do cônjuge não anula suas obrigações para com a família