101 Contas de redes sociais enfrentam ações por ‘publicações enganosas’ em Mahakumbh, Prayagraj

Mahakumbh 2025: Segundo os relatórios, o governo de Uttar Pradesh tomou medidas decisivas contra informações errôneas em torno do Maha Kumbh Mela em andamento em Prayagraj, com a polícia iniciando procedimentos legais contra 101 contas de mídia social diferentes em dez casos.

Essa repressão ocorre em resposta a uma série de publicações enganosas que circularam on -line, o que potencialmente prejudica a integridade desse importante evento religioso.

Nas últimas semanas, a polícia de Uttar Pradesh está atenciosa para monitorar as plataformas de mídia social, seguindo as diretivas do primeiro -ministro Yogi Adityanath com o objetivo de conter notícias falsas. A polícia relatou identificar inúmeras instâncias de informações falsas, incluindo vídeos e imagens que deturpam eventos relacionados ao Maha Kumbh.

Entre os mais preocupantes estava um vídeo que reivindicou falsamente um incêndio em massa no suporte de ônibus Maha Kumbh, que na verdade era a filmagem de um incidente de 2020 no Egito.

O Diretor Geral de Polícia (DGP) Prashant Kumar destacou a importância de manter a confiança e a segurança do público durante o Kumbh Mela. Ele disse que uma equipe dedicada de patrulha cibernética está monitorando continuamente a atividade on -line para identificar rapidamente e neutralizar conteúdo enganoso. No total, 101 contas foram marcadas para disseminar informações falsas, com ações legais iniciadas contra os responsáveis ​​por incitar tensões de pânico ou comunais.

A polícia também abordou incidentes específicos de desinformação. Por exemplo, uma conta compartilhou um vídeo antigo de Patna, deturpando -o como um incidente no Kumbh, onde os nacionalistas supostamente jogaram tênis para o funcionário do Exército. Este vídeo foi desacreditado como imagens de um evento promocional para um filme.

Os autores de Uttar Pradesh pediram ao público que verifique as informações sobre Mahakumbh antes de compartilhá -las on -line e confiar em fontes oficiais para atualizações precisas com relação a Maha Kumbh.

As medidas proativas da polícia de Uttar Pradesh visam garantir que a santidade desta grande reunião religiosa seja mantida em meio a tentativas de disseminar narrativas falsas.

