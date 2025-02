11 Famílias de Gazán exigem o governo canadense para atrasar os vistos

Onze famílias de Laço Eles lançaram uma ação contra o governo canadense que reivindica atrasos em vistos temporários que visam fornecer alívio de Guerra de Israel-HamasToronto Star relatou quarta -feira.

O plano dá a Gazanes a parentes canadenses uma maneira de escapar da guerra. Os parentes canadenses devem estar dispostos a apoiar aqueles que vêm ao Canadá e os patrocinadores também devem ser cidadãos canadenses ou residentes permanentes.

Todos os parentes canadenses de famílias dizem ter seguido o procedimento com o departamento de imigração, mas nenhum código foi designado para famílias Gazán, que representam 53 pessoas, incluindo crianças. O código inicia o processo de aplicação.

O Programa Familiar Extendeida Palestina foi lançado em janeiro de 2024. As famílias dizem que concluíram a papelada dentro de um mês após o lançamento e não conseguem entender por que nenhuma aprovação foi recebida, nem foram informados de qualquer atraso ou rejeição direta e estão no limbo, temendo Para seus parentes em Gaza.

O programa de visto temporário está programado para fechar em 22 de abril, ou uma vez que 5.000 pedidos foram enviados. As autoridades de imigração dizem que 4.782 pedidos foram aceitos em 4 de janeiro. Mas não essas famílias.

“Eles têm medo de perder a oportunidade”, advogado Damey Aprenda Ele disse a Toronto Star.

Lee representa famílias junto com advogados Hana Markau e Debbie Rachlis.

“Eles estão frustrados e completamente decepcionados com o governo canadense por não lhes proporcionar uma explicação sobre onde seus familiares estão no processo e por que isso tomou códigos”.

As famílias entraram com o processo na esperança de que os funcionários da imigração canadense forçaram a processar pedidos dentro de cinco dias se a decisão for a favor das famílias.