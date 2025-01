12 israelenses feridos em debandada em abrigo após lançamento de míssil do Iêmen

Pelo menos 12 Israelenses ficaram feridos na sexta-feira, quando uma multidão correu para abrigos antiaéreos após um míssil lançado de Iémen entrou no espaço aéreo israelense.

Os militares israelenses alegaram ter interceptado o míssil, mas destroços teriam caído na área de Modi’in, no centro de Israel.

A Israel Public Broadcasting Corporation confirmou que sirenes de ataque aéreo soaram na área metropolitana de Tel Aviv, na região costeira do Mediterrâneo e em Jerusalém.

Moradores relataram ter ouvido explosões dentro e ao redor de Jerusalém.

As instituições políticas e de segurança israelitas estão alegadamente a lutar para encontrar uma estratégia para impedir Ataques houthis já que os contínuos ataques aéreos israelenses contra locais críticos no Iêmen não conseguiram deter o grupo.

Os relatos dos meios de comunicação social sugerem uma frustração generalizada dentro da liderança israelita relativamente à ameaça crescente.

Os Houthis, em solidariedade com Gaza, que enfrenta uma guerra genocida israelita desde 7 de Outubro de 2023, atacaram navios de carga israelitas ou associados a Tel Aviv no Mar Vermelho com mísseis e drones, expressando a sua determinação em continuar as operações até ao fim do ataque ao enclave.

Desde o início de 2024, uma coligação liderada pelos EUA tem conduzido ataques aéreos que, segundo afirma, têm como alvo locais Houthi em partes do Iémen, em resposta aos ataques do grupo no Mar Vermelho. Os contra-ataques ocasionalmente encontraram retaliação do grupo.

Com a intervenção de Washington e Londres e uma escalada das tensões, os Houthis anunciaram que consideram todos os navios americanos e britânicos objectivos militares.