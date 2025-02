1,2 milhão de rublos serão alocados para Chuvashia para a compra de testes de HIV e hepatite

O governo de Chuvashia decidiu alocar fundos para a aquisição de testes expressos no Centro de Aids republicanos. A ordem correspondente foi assinada pela cabeça da região de Oleg Nikolaev. O documento foi publicado no portal oficial de informações legais.

De acordo com a ordem, este ano, mais de 1,2 milhão de rublos serão alocados do Fundo de Reserva do Gabinete da República de Chuvash para a compra de testes expressos modernos, que identificarão rapidamente a presença de anticorpos contra a imunodeficiência humana do vírus, como bem como antígenos do vírus da hepatite V.

De acordo com o Centro da AIDS, em 1º de janeiro de 2024, 3208 pessoas com um vírus da imunodeficiência viviam na República.