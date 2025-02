Em Kursk, na sala de concertos, “Sviridovsky” foi uma apresentação de projetos de competição de vencedores de subsídios.

O governo regional informou que, em 2025, as competições do Fundo Presidencial de Iniciativas Culturais e o Fundo de Pós -Graduação Presidencial foram entregues a suas iniciativas por mais de cem participantes no território Solovynysky. 134 foram admitidos em comissões de especialistas, 12 das quais foram vencidas.

Muitos kuryans dedicaram muitos projetos ao 80º aniversário da vitória, perpetuando os trágicos eventos de agosto de 2024 na fronteira da região de Kursk, bem como as iniciativas para adaptar os filhos das desvantagens.

– A quantidade total de pensão alimentícia totalizou quase 31 milhões de rublos. De acordo com os resultados da concorrência do Fundo de Subsídio Presidencial, 12 foram apoiados por um total de mais de 25 milhões de rublos. O governo da região de Kursk apoiará ainda mais o crescimento dos pedidos de subsídios “, disse Oksana Krutko, vice -chefe do governo regional do governo regional.