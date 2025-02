13 (à venda!) Nordstrom Beauty todos com um sabor caro

Sou um editor de beleza que segue algumas das pessoas mais chiques do Instagram e Tiktok, então sinto que você está conhecendo uma ou duas em compras estratégicas de vendas. Não basta identificar um bom negócio, clique em “Adicionar à cesta” e siga em frente. Não. Você tem que entrar com um plano. Primeiro de tudo, identifique os produtos de beleza que você precisa reabastecer (ou aqueles que deseja experimentar). Segundo, leve em consideração as recomendações das mídias sociais e do boca a boca (é aqui que essas pessoas chiques da moda entram em cena). Terceiro, navegue na seção de vendas com uma atitude implacável, “vou comprar apenas os melhores artigos”. Na minha opinião, esses três estágios separam os compradores de vendas de elite de outras pessoas.

Este é o momento ideal para praticar compras estratégicas de vendas, porque A venda de inverno Nordstrom é agora até 17 de fevereiro. Continue rolando para dar uma olhada nos 13 produtos de beleza à venda, estou convencido de que todos com um gosto caro comprarão.

Inchar Baunilha céu eau de parfum Não é um perfume médio de baunilha. Obviamente, ele se concentra na nota clássica, o que lhe dá esse amor pela baunilha de qualidade calorosa e atraente. Mas também é simultaneamente fresco e picante, graças às notas de entusiasmo de Bergamot, laranja doce, cappuccino, canela e cedro. Quanto à própria fórmula, é vegana, hipoalergênica e segura para a pele sensível.

Anastasia Beverly Hills Kit de sobrancelha de luxo natural e polido Este kit exclusivo da Nordstrom vale US $ 73, mas está à venda por apenas US $ 35. Ele contém três produtos emblemáticos e o tamanho total das colinas de Anastasia Beverly: o lápis de sobrancelha mecânica das sobrancelhas, a frente final e o gel de sobrancelha transparente.

Bobbi Brown Duo adicional de óleo hidratante adicional adicional Outra exclusividade de Nordstrom é esta dupla que contém dois óleos hidratantes de óleos hidratantes de Bobbi Brown por Bobbi Brown. Com óleos botânicos e ácido hialurônico que estimula a umidade, essa fórmula cobre os lábios em hidratação calmante e repulsiva. É a quintessência do “Luxo Calmo”.

Perseguindo Spa hidratante para a face de névoa quente face Se você quisesse adicionar um barco a vapor de rosto à sua rotina de cuidados com a pele, é hora. Isso usa nano de vapor para suavizar e hidratar a pele, ajudando a derreter o óleo e outras impurezas de sopro de poros. Além disso, ele transforma uma sessão de cuidados com a pele em casa em uma experiência do tipo spa.

TUBARÃO SpeedStyle Pro Flex Fless Speech em alta velocidade Vá para o lado da beleza de Tiktok, e aposto que você verá o secador de cabelo de alta velocidade do Speedstyle Pro Flex do tubarão quase imediatamente. Essa poderosa ferramenta de cabelo reduz o tempo de secagem, protege o cabelo contra lesões térmicas e possui quatro acessórios de estilo. Também é leve e fácil de embrulhar em uma mala ou bagagem de mão.

Benefício de cosméticos Mini bochechas chocoliciosas e paleta de blush bronzeador Essa paleta de tratamentos faciais contém o pó de benefício hoola de benefício, bem como as sombras em Willa (Petal Pink) e Cherri (vermelho brilhante, mas surpreendentemente portátil). É uma maneira infalível de criar uma tez impecável.

Valentino Fundação Líquida US Warans muito Valentino 24 horas por dia Vi pessoas de moda chique publicarem sobre esta base de criadores em todos os lugares no Instagram e Tiktok. Ele tem um acabamento semi-fosco (pense no efeito da “pele da nuvem”), textura respirável e desgaste duradouro (até 24 horas).

Valentino ROSSO VALENTINO RELIMEIRA Disponível em acabamentos Matt e cetim, este batom cremoso contém pérolas refletindo luz e elevando cores para um reembolso de cores mais vibratórias. Também é formulado com óleo hidratante; portanto, até acabamentos foscos se sentem confortáveis ​​nos lábios.

Benefício de cosméticos Lil ‘Lash Adventures Set Eu amo colecionar minicaras. Acho que eles duram o tempo todo, mascaras de tamanho completo antes de chegar ao ponto em que provavelmente é melhor jogá -los do que continuar a usá -los. Este conjunto de 3 rímel -1 -1 é como um pequeno menu de degustação. Inclui Badgal Bang de Benefit! Rímel volumante, fanning de fãs e rímel volumizante e mini rímel de curling e levantamento de rolos.

Ellis Brooklyn Óleo corporal com sabor de sal O que What Wear Beauty Aime Ellis Brooklyn Team Salt eau de parfum (US $ 115) Porque ele se sente férias, em garrafa – pense em flores, pele salgada e calor do sol. Isso tem exatamente a mesma fragrância, embora em um formato corporal sedoso e hidratante.