13 voos atrasados ​​no aeroporto de Kolkata devido à má visibilidade causada por neblina

A chegada e a partida de um total de 13 vôos foram adiados no Aeroporto Internacional Netaji em Kolkata, Subhas Chandra Bose, devido à baixa visibilidade causada pelo nevoeiro na metrópole oriental, disse um alto funcionário.

O diretor do aeroporto de Pravat, Ranjan Beuria, disse que a chegada de pelo menos dois vôos e a partida de outros 11 foram adiados devido ao nevoeiro.

Ele disse que os procedimentos de baixa visibilidade (LVP) foram implementados no aeroporto na manhã de domingo devido ao deck de neblina.

O ATC declara o LVP quando a visibilidade cai abaixo de 800 metros, após o que os veículos ‘seguidores’ guiam os aviões para suas arquibancadas, disse um funcionário sênior da Autoridade Aeroporta da Índia (AAI) em Kolkata.

O LVP também é ativado quando o teto da nuvem está abaixo de 200 pés.

O procedimento implica coordenação entre o operador do aeroporto, o controle de tráfego aéreo (ATC) e os pilotos para administrar voos com segurança e minimizar as interrupções. Isso garante que os aviões possam pousar, retirar um táxi e decolar com segurança, usando sistemas avançados de navegação e iluminação da terra.

As operações de vôo no aeroporto NSCBI foram interrompidas por três dias consecutivos de 23 a 25 de janeiro devido ao nevoeiro denso, afetando os horários das companhias aéreas e causando inconvenientes aos passageiros.

Um total de 72 vôos foram afetados em 23 de janeiro, 34 vôos em 24 de janeiro, enquanto 53 vôos foram afetados em 25 de janeiro.