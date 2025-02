14 de fevereiro – Trifonov Day: Quem não pode assistir o corvo

Em 14 de fevereiro, o Dia dos Namorados foi comemorado no mundo. No calendário nacional, esta celebração coincide com o dia do Trifon. Os outros nomes são Trifon-Perezimnik e Tryphon-Moshichin.

As meninas de 14 de fevereiro rezaram a Saint-Trifon para a boa noiva e o noivo, porque fevereiro às vezes era considerado casamentos. Os pássaros da menina poderiam adivinhar qual será o seu futuro cônjuge. Se você vir alguns títulos naquele dia, o encolhimento será jovem, gentil e alegre. E se dois corvos passarem, o marido será mais velho que a garota e rigorosa. Mas alguns quarenta previam um Frivolus e uma conversa estreitada.

Mulheres casadas que sonhavam em engravidar poderiam jogar um buquê de flores em um lago em 14 de fevereiro e orar a Deus. Acreditava -se que o pedido deles seria feito.

Foto: Crasus avium















Se o amado se dar um juramento de lealdade aos trifonos, nenhum obstáculo interferirá em sua união. Além disso, um casamento concluído em 14 de fevereiro será feliz e muito tempo.

Segundo sinais folclóricos, St. Tryphon era o santo padroeiro de Ades e campos de insetos, vermes, ratos, o santo padroeiro de pássaros e aves. Consequentemente, em 14 de fevereiro, os camponeses falaram dos ratos para que não estraguem o suprimento de alimentos.

Para 14 de fevereiro, existem várias proibições. Primeiro, naquele dia, você não pode enganar e embelezar. Tudo isso pode levar a uma briga com um amante. Também é proibido discutir com seus entes queridos. Pelo contrário, naquele dia, devemos tratar todos com grande amor e grande respeito. Então o ano todo estará em harmonia.

Em nenhum caso as meninas devem olhar para o corvo, acariciar os gatos e dirigir um cachorro de corrida. Este último indica uma ambulância com uma alma gêmea.

Alguns levarão o dia para os triptoões relacionados ao clima e à natureza. Por exemplo, se as estrelas forem visíveis no céu, a primavera chegará tarde. Mas se negar naquele dia, você poderá esperar em breve as chuvas. O nevoeiro, pelo contrário, prevê um bom tempo.