14 Estados dos EUA exigem Trump, Elon Musk sobre o poder sem controle no papel de eficiência do governo

Quatorze estados lançaram um processo federal contra o presidente Donald Trump e Elon Musk, desafiando a liderança de Musk do recém -criado Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) e acusando -o de ser um “agente designado de caos” com “autoridade radical inconstitucional”. O processo, apresentado na quinta -feira em um tribunal federal em Washington, DC, afirma que o papel de Musk viola a cláusula de nomeação da Constituição dos Estados Unidos, que exige que funcionários significativos do governo sejam formalmente nomeados pelo presidente e confirmado pelo Senado.

Dirigido pelo Procurador Geral do Novo México, Raúl Torrez, a Coalizão de Estados, incluindo Arizona, Michigan, Maryland, Minnesota, Califórnia, Nevada, Vermont, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Oregon, Washington e Havaí, que viaja que Musk ” Sem limites “o poder não mudou” representa uma séria ameaça à democracia “. Não há maior ameaça à democracia do que o acúmulo de poder estatal nas mãos de um indivíduo único e não escolhido”, diz a demanda. “Embora nossa constitucional O sistema foi projetado para impedir que os abusos de um monarca do século XVIII, os instrumentos de poder sem controle não são menos perigosos nas mãos de um barão tecnológico do século XXI.

A demanda destaca a autoridade de almíscar para “retirar o governo de sua força de trabalho e eliminar os departamentos completos com o golpe de uma caneta ou um clique de um mouse” chamando -o de “chocante para aqueles que ganharam a independência deste país”. Ele também argumenta que a Constituição proíbe o presidente de cancelar as leis existentes sobre a estrutura do ramo executivo e as despesas federais. Isso inclui a criação ou desmantelamento de agências federais, cortes de programas ou oferecendo pacotes de compensação para reduzir a força de trabalho federal, uma piscadela para as ofertas de “aposentadoria diferida” do governo Trump para funcionários do governo.

Os Estados estão pedindo a um juiz federal que impeça temporariamente Musk para cortar ou revisar as agências federais e declarar suas ações, incluindo as de seus subordinados, ilegais. “Musk é muito mais que um consultor da Casa Branca”, diz Demand. “Executa a agenda do presidente praticamente não controlou o poder ao longo do poder executivo, tomando decisões sobre despesas, contratos, propriedades do governo, regulamentos e a própria existência de agências federais”.

Em um processo separado movido na quinta -feira em Maryland, 26 funcionários e contratados atuais e anteriores da USAID fizeram reivindicações constitucionais semelhantes, pedindo a um juiz que interrompa os esforços de início do orçamento da Musk, a menos que ele seja formalmente nomeado e confirmado pelo Senado. Essa demanda descreve a autoridade de almíscar como “sem precedentes na história dos Estados Unidos”, citando sua capacidade de interromper os pagamentos de fundos aprovados pelo Congresso, acesso a dados confidenciais em todas as agências, reduzir o acesso a sistemas a funcionários federais e contratados, e desmontar agências independentes completas.

Doge, liderado por Musk como parte da promessa de campanha de Trump de cortar o governo federal, enfrentou vários desafios legais. Os juízes federais bloquearam temporariamente o DOGE para acessar dados confidenciais no Departamento de Tesouro, e o Departamento de Educação recentemente limitou o acesso do Doge aos registros de empréstimos para estudantes. Outra demanda que desafia o desmantelamento da USAID resultou em uma ordem temporária que impediu a agência de colocar mais de 2.000 funcionários licenciados.

A Casa Branca defendeu Musk, com o porta -voz Karoline Leavitt afirmando que está “cumprindo todas as leis federais aplicáveis” e descrevendo -o como um “funcionário especial do governo”. No entanto, os estados argumentam que o papel de Musk vai muito além de um consultor. “Musk está exercendo o poder de um oficial principal, um oficial principal que nunca existiu antes”, diz a demanda.

O processo também afirma que Dege “inseriu em pelo menos 17 agências federais” e que Musk tem autoridade para “dirigir e vetar as decisões de pessoal” de várias agências. “Como resultado, todas as ações de almíscar estão (além de sua autoridade) e contrárias à lei”, conclui a demanda.