14 Estados exigem almíscar, Trump, argumentando que o papel bilionário é inconstitucional

Um grupo de 14 estados exigiu Elon Almizcle e presidente dos Estados Unidos Donald Trump Na quinta -feira, alegando que a autoridade deu ao bilionário de tecnologia e seu Departamento de Eficiência do Governo (Dux) É inconstitucional, de acordo com um relatório.

A Coalizão de Estados, dirigida pelo Novo México, argumenta que o papel expansivo de Musk como chefe do DUX viola a cláusula de design da Constituição, informou a colina.

Eles disseram que isso ocorre porque o Senado não o confirmou.

“O aparentemente ilimitado e sem o controle do Sr. Musk para retirar o governo de sua força de trabalho e eliminar departamentos inteiros com o golpe de uma caneta ou clique de um mouse teria sido chocante para aqueles que conquistaram a independência deste país”, eles escreveram .

“Não há posição dos Estados Unidos, além do presidente, com o poder completo do ramo executivo, e a autoridade radical agora adquirida em um único indivíduo único e não confirmado é antitético para toda a estrutura constitucional da nação”, eles adicionado.

Os Estados Unidos, incluindo Arizona, Michigan, Califórnia, Connecticut, Havaí, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington e Novo México, estão pedindo ao tribunal que bloqueie Musk e sua equipe de Doge para empreender uma variedade de variedade de Uma variedade de uma variedade de uma variedade de uma variedade de uma variedade de variedades de variedades de comportamento.

Seu objetivo é impedir que o CEO da Tesla Musk e seus assistentes façam mudanças na distribuição de fundos públicos, contratos governamentais, regulamentos ou pessoais, bem como acessar ou alterar os sistemas de dados.