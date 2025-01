15 anos cruzam com vermelho, oprimido e morto pelo ônibus: o motorista cai, Cremona Sott-Choc

Tragédia de Cremona: Hoje, sexta -feira, 31 de janeiro, um acidente assustador, uma garota de 15 anos perdeu a vida depois que ficou impressionada com um ônibus extra -urbano enquanto estudava.

O acidente aconteceu Cerca de 7,50 em via DantePerto de um semáforo. De acordo com as primeiras reconstruções, a jovem estava na transição de pedestres, mas o semáforo teria sido vermelho no momento do cruzamento, e a garota pode não ver o ônibus chegando. O impacto fatal foi inevitável. Os 118 socorristas imediatamente correram para o local, juntamente com os bombeiros e a polícia local, mas todas as tentativas de salvá -la acabaram sendo em vão.

O motorista do veículo, em choque, teve uma doença imediatamente após o acidente. Os passageiros do ônibus, principalmente estudantes, foram cortados e ouviram seus testemunhos. O ônibus foi colocado Sob o pedido para permitir as descobertas do casoEnquanto os agentes trabalham para esclarecer a dinâmica exata. Nesse sentido, as gravações das câmeras de vigilância na área serão fundamentais.