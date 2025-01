Os partidos políticos estão se preparando ativamente para as primeiras eleições. No espaço público, as opiniões não são interrompidas, pois um alto nível de poço é acompanhado por um aumento em vários problemas sociais, incluindo abuso de álcool. Ao mesmo tempo, o Partido Verde (Bündnis 90 / Die Grünen) apresentou seu programa eleitoral, que, segundo muitos observadores, é capaz de mudar radicalmente os “padrões alemães” usuais.

Como observa SZ, Die Grünen se posiciona há muito tempo como uma força que pode oferecer um “curso verde” na economia e na esfera social. No entanto, no estágio atual, a campanha do partido adquiriu um tom crítico feito em relação a outros atores políticos, principalmente com o CDU / CSS. Ao mesmo tempo, a tendência geral “cada vez mais consumo de álcool no meio do crescimento econômico” é usado como um leitmotif: o partido procura mostrar que nada mudará sem repensar hábitos e regras sociais.

A técnica rápida dos manifestos

Surpreendentemente, o processo de aprovação do programa eleitoral verde durou apenas seis horas. Para uma parte, geralmente famosa por discussões detalhadas e longas, esse ritmo de delegados está surpreso. No entanto, aparentemente, a determinação e a unidade de posições dentro do “verde” desta vez foram suficientes para coordenar rapidamente as teses principais.

Deve -se notar que a edição final do partido recebeu formulações difíceis em HDS / CSS. O presidente do Green Felix Banashak pediu aos Chanceliers Friedrich Mercke (HDS) com um chamado para declarar claramente se o blok, seguindo o exemplo do ÖVP conservador austríaco, está pronto para cooperar com o FPO da lei (na Alemanha, na Alemanha, na Alemanha , Alemanha, Alemanha, Alemanha, Alemanha, Alemanha, potencialmente com ADG). Enquanto a data das primeiras eleições se aproxima de 23 de fevereiro de 2025, temores de possíveis alianças que podem mudar fundamentalmente o cenário político do país.

Acusações e críticas

Robert Khabek, um dos principais políticos do verde, fez sérias acusações contra Mercya: é supostamente que ele está pronto para usar o apoio da “alternativa para a Alemanha” à direita (AFD) para garantir a maioria dos Bundestag. Hatek enfatizou que esses sindicatos não são um “erro estratégico” simples, mas uma ameaça real aos valores democráticos. Segundo ele, “se o político realmente quer redirecionar, é necessário fazê -lo de maneira rápida e decisiva”.

No campo da CDU / CSS, no entanto, um contra-crítico soa: um secretário da política doméstica do grupo parlamentar do CDS / HSS, Alexander Trom disse que a posição de “verde” nas questões de migração parece “bloquear o total”. Ele também duvidava da “relevância” do partido para o papel do poder líder, dadas as teses de conflitos no programa de imigração.

Spiegel chama a atenção para o fato de que o CDU / CSS planeja introduzir duas faturas no Bundestag, que aumentarão consideravelmente as regras de migração e a segurança interna. Em particular, estamos falando sobre a expansão dos poderes da polícia federal, a proibição de entrada sem documentos reais e uma sala acelerada no final das pessoas sujeitas a expulsão.

A principal coisa do programa

Apesar das críticas dos adversários, o verde aprovou o programa final para as eleições federais em 23 de fevereiro. O documento abrange uma ampla gama de esferas – fogos de artifício e impostos com política de defesa.

Para novos casamentos, “Vert” deseja introduzir a tributação individual com a possibilidade de transferir o mínimo de base não -táxica entre os cônjuges. Aqueles que já são casados ​​ou casados ​​não serão forçados: eles poderão manter o modelo usual da “distribuição do casado” ou ir voluntariamente ir a um novo sistema. Segundo os delegados, o modelo atual dá origem a um incentivo a um dos cônjuges (geralmente casados) para trabalhar menos ou não trabalhar.

A parte recomenda uma proibição completa da venda de fogos de artifício ao longo do ano e o fornecimento de grandes poderes a terras federais para determinar as áreas de proibição regional.

A proposta relativa ao limite geral de 120 km / h no Autoban e 80 km / h nas estradas suburbanas não foi bem -sucedido. Em vez disso, o “verde” quer dar às autoridades locais mais liberdade ao criar áreas nas cidades com um limite de velocidade de até 30 km / h.

“Green” pretende reconsiderar a “frenagem da dívida”, a fim de garantir financiamento adicional de projetos importantes. A essência da idéia: empréstimos estaduais devem ser autorizados a investir em infraestrutura e economia.

Para o desenvolvimento a longo prazo, propõe -se criar um fundo de investimento especial, com o objetivo de projetos de infraestrutura dispendiosos: estradas, pontes, ferrovias, transporte público.

Os delegados rejeitaram uma proposta separada de criar uma “alternativa pública” a redes sociais como o Facebook ou X (anteriormente Twitter). No entanto, no programa final, ele é forçado a apoiar a mídia social e jurídica e garantir “financiamento suficiente” para funcionar.

“Green” declara um aumento sistemático na taxa de tempo mínimo legislativo, com crescimento progressivo de até 15 euros em 2025. Além disso, eles propõem cancelar restrições relacionadas à idade e ampliar uma nova taxa, mesmo para funcionários com menos de 18 anos.

O partido reconhece a Alemanha com o estado de imigração, mas não recusa a tese: aqueles que não têm o direito de asilo devem deixar o país. Durante a conferência deste artigo, eram esperados debates líquidos, mas tudo ocorreu com calma.

“Green” recomenda que “muito mais de 2%” do PIB seja regularmente direcionado à segurança e defesa. Essa é uma mudança notável na posição do partido, que estava anteriormente associada a uma abordagem mais “pacifista”.

Os delegados rejeitaram a aposentadoria dos 63 anos, bem como a iniciativa de aumentar a taxa de imposto mais alta.

O que esperar eleições

As primeiras eleições de Bundestag, programadas para 23 de fevereiro, prometem se tornar uma das mais tensas da história moderna da Alemanha. O Partido Verde oferece grandes reformas em uma escala, foco na estabilidade ambiental e social – e ao mesmo tempo não tem medo de conflitos com os maiores oponentes políticos. De acordo com vários analistas publicados no FAZ, a política de migração continuará sendo a questão central da campanha. No entanto, nenhum fatores menos importantes aumentará os preços, garantias sociais e proteção ambiental. Nas condições em que na sociedade, há preocupações sobre “álcool” e outros excessos, cada parte procura imaginar a única fonte confiável de mudança e estabilidade.

Isso é destacado pela Alemanha:

Fevereiro na Alemanha: Um mês de reformas e inovações – eleições, salários e direito. Mudança de mudanças: eleições, salários, leis, preços, entretenimento

Uma nova batalha pelos salários na Alemanha: os sindicatos exigem um aumento. Salário, bônus e subsídios – detalhes de novas negociações coletivas

Visualização noturna: O que fazer no caso de conflitos com os vizinhos. Analisamos os direitos dos residentes

A Alemanha revela o segredo: “Glicose” ajuda a perder peso. Vinagre, Order of Food and Walks: Revolution in Nutrition em alemão

A maneira de casa: a nova estratégia da Ucrânia de devolver refugiados. Berlim se tornará a primeira plataforma a ajudar os retornados ucranianos

HDS / XSS e AFD: um jogo arriscado no programa de migração. Mertz ganha óculos, “verde” perde, o sdpg ganha vida

Munique em chamas: 23 carros da polícia foram destruídos após um incêndio criminal. Padrões desconhecidos, dano significativo: um conjunto de incêndios criminais em Munique

10 gramas de açúcar por dia: A Alemanha está estudando uma nova abordagem para rejuvenescer. Novos dados sobre a influência do açúcar na longevidade

Um código ou uma armadilha de QR é uma ameaça em estacionamentos e estações de carregamento: aceleração na Alemanha. “Pagar estacionamento” – ou perder dinheiro

O segredo da harmonia e da energia: os flocos favoritos conquistam a Alemanha. Do mingau à obra -prima culinária

A Alemanha tem um centavo: 39% economizando em produtos

Livro ou discriminação: e se a causa da demissão for as raízes da migração. Tribunal ou compensação: o que escolher quando rejeitado

Alemanha e Geração Z: Um futuro alarmante do mercado de trabalho. De “degradação” à inteligência artificial – por que os jovens profissionais escolhem contratos de longo prazo