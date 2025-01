15 marcas de moda e beleza apoiam os esforços de combate ao incêndio florestal em Los Angeles

É impossível resumir a devastação sentida actualmente em Los Angeles. Na sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, 31% do incêndio em Palisades e 65% do incêndio em Eaton foram contidos, de acordo com o Los Angeles Times com milhares de estruturas, incluindo casas e escolas, destruídas e milhares de pessoas deslocadas. Em meio a essa perda histórica, ver as comunidades do sul da Califórnia se unindo tem sido incrivelmente comovente. Cresci perto de Palm Springs, e Los Angeles sempre pareceu um bairro especial para mim. Agora que trabalho para uma empresa com sede em Los Angeles, meus colegas e eu estamos procurando maneiras de ajudar as vítimas dos incêndios florestais, doando para Campanhas GoFundMe e apoiar organizações sem fins lucrativos, incluindo Bebê2Baby , Fundação dos Bombeiros de Los Angeles E A Sociedade Humanitária de Pasadena .

Algumas das minhas marcas favoritas também se esforçaram para fazer a diferença. Por Rosie Jane está organizando uma campanha de doações para pessoas que perderam tudo e marcas como Jeffrey Campbell E Anjos Perdidos estão doando o valor das vendas realizadas ao longo do mês de janeiro às vítimas. Saiba abaixo como essas marcas e outras estão apoiando os esforços de combate a incêndios florestais.

Definir ativo

A Set Active abriu sua sede como centro de doações, enviando produtos para mais de 300 famílias afetadas pelos incêndios florestais e arrecadando mais de US$ 40 mil para quem perdeu tudo. Os rendimentos de sua coleção principal de 2025 serão doados para esforços de combate a incêndios florestais.

Definir ativo Sutiã Airluxe Breathe de corte alto

Definir ativo Leggings de cintura média Airluxe Breathe

Rhode

Rhode, marca de cuidados com a pele de Hailey Bieber, se comprometeu a doar US$ 1 milhão para organizações que prestam assistência emergencial a mães, cuidadores e famílias afetadas pelos incêndios florestais. Estes incluem Levante o Fundo de Metas Familiares de LA, Pandemia de amore muito mais. A marca também se comprometeu a destinar 1% de todas as vendas de janeiro e fevereiro para doações.

Rhode Bolsa Blush Sarda

Agolde e Cidadãos da Humanidade

Agolde e Citizens of Humanity abriram centros de doação em Los Angeles, inclusive em Santa Monica e Huntington Park. Os indivíduos podem recolher roupas durante três dias. Para mais informações, acesse Agolde ou Cidadãos da Humanidade Instagram .

Cidadãos da humanidade Baretta relaxou direto para Piovere

AGOLDE Jeans de curva baixa em Fairway

Ele comeu

A marca de óculos de Los Angeles Akila publicou em Instagram que ele está doando novas lentes e armações para todos que perderam as suas nos incêndios florestais. Se você ou alguém que você conhece perdeu a filmagem, entre em contato com info@akila.la.

Pessoas livres

A Free People está organizando uma loja gratuita em seu escritório em Santa Monica, onde qualquer pessoa deslocada pode comprar roupas, sapatos e produtos de higiene pessoal novos. Mais detalhes podem ser encontrados no site da marca Instagram.

Nós, os livres Gola redonda oversized com listras clássicas

Nós, os Livres Camiseta protagonista

Beleza rara

A Rare Beauty forneceu kits de atendimento de emergência para centros de evacuação e fez doações para a Fundação do Corpo de Bombeiros de Los Angeles e para a World Central Kitchen.

Beleza rara Conjunto de mini bochechas e lábios Soft Pinch

Beleza rara Máscara de volume universal Perfect Strokes

ALO

ALO está distribuindo pacotes de cuidados de seu escritório em Beverly Hills para as pessoas afetadas pelos incêndios florestais. Mais informações podem ser encontradas em seu Instagram.

ALO Legging cintura alta 7/8 Airlift

Rosa

A marca de cuidados com os cabelos Rōz se comprometeu a doar 10% de suas vendas de janeiro a Fundação Comunitária da Califórnia e fez parceria com a marca de ferramentas para cabelos T3 para doar kits de cabelo a todos os profissionais afetados pelos incêndios florestais. Mais informações podem ser encontradas em seu Instagram.

Rosa Óleo modelador Santa Lúcia

Jeffrey Campbell

Jeffrey Campbell está doando 30% de suas vendas realizadas entre 13 e 31 de janeiro para apoiar as pessoas afetadas pelos incêndios florestais.

Jeffrey Campbell Primeiros passos, Check-Mate

Jeffrey Campbell Apartamento Dancerina

Por amor e limões

Durante todo o mês de janeiro, a For Love & Lemons doará 10% de suas vendas online para ajudar a reconstruir as comunidades locais.

Por amor e limões Vestido midi Wilhelmina

Por amor e limões Top de malha Aspen

Squigs

A fundadora da Squigs, Nikita Charuza, foi afetada pelos incêndios florestais e a marca se comprometeu a doar para esforços de socorro em seu site. Instagram .

Squigs Soro facial de injeção dupla

Squigs Óleo capilar Delícia de Groselha

Exercícios diários

A marca Daily Drills de Los Angeles perdeu seu escritório devido ao incêndio em Palisades. A marca doou US$ 100.000 para esforços de socorro e 100% dos lucros de sua nova coleção, Palisades Proud, serão doados para esforços de reconstrução de empresas locais.

compre exercícios diários Tripulação de Palisades de grandes dimensões

compre exercícios diários Boné Trucker Palisades

Anjos Perdidos

A marca de prensas de unhas Lost Angels está doando 100% de seu lucro líquido de todas as compras de 15 a 22 de janeiro para a Fundação do Corpo de Bombeiros de Los Angeles.

Anjos Perdidos Sem ressentimentos

Sim, são joias

A Yeah It’s Jewelry doará 100% dos lucros de sua coleção de amuletos de Los Angeles para a Fundação do Corpo de Bombeiros de Los Angeles. De acordo com a marca Instagram até agora ele doou US$ 15.400 e a arrecadação de fundos acontecerá durante todo o mês de janeiro.

Sim, são joias Eu amo o charme de Los Angeles

Sim, são joias Charme de garota da Califórnia

Por Rosie Jane

Por Rosie Jane publicado em Instagram que está colaborando com marcas parceiras como Alpyn Beauty, Tower 28, Hanky ​​​​Panky e outras para abrir sua sede para arrecadação de doações. Se você ou alguém que você conhece foi afetado, inscreva-se aqui.

por Rosie Jane Rose Eau De Parfum