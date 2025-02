16 de fevereiro – Sobre o aniversário da morte de Alexei Navalny – em todo o mundo será realizado em memória. Aqui estão sua lista incompleta

16 de fevereiro de 2025 – O primeiro aniversário da morte de Alexei Navalny na colônia russa “Polar Wolf”. Em dezenas de cidades ao redor do mundo, haverá uma promoção em memória dela. Estes são monumentos nos templos, o programa “Navalny”, lendo seu livro “Patriot” e as noites de cartas de prisioneiros políticos. Neste material, dizemos quais eventos serão realizados no sábado e domingo. Alguns deles devem primeiro se registrar. Você pode encontrar uma lista completa e regular atualizada em mesaA equipe Navalny se reuniu.

Áustria, Viena

16:00, Cinema Gartenbaukino – mostra o documentário “Navalny”. Entradas de ingressos, você pode comprá -las Por link.

19:30, Centro Cultural Americano – Noite de Cartas para Prisioneiros Políticos Russos (Detalhes – Aqui).

Armênia

Erevan, 19:00, Embaixada da Federação Russa – um conjunto de memórias.

Gyumri, 12:00, o consulado russo é um conjunto de memória.

Bulgária, Sofia

13:00 – Panichid na Catedral da Semana Santa.

15:00 – Um comício inesquecível na Embaixada da Federação Russa (aqui página Eventos do Facebook).

Conjuntos c Cheats E Perseguir.

Grã -Bretanha, Londres

12:45, a Igreja de St. Andrew em Holborne é um memorial.

14:30, a embaixada da Federação Russa – ação memorial “Não desista”.

16:00, PAB Prince Alfred – noite de prisioneiros políticos.

Detalhes desses eventos – Aqui. As ações também foram anunciadas em Manchester, Cambridge, Oxford e Edimburgo.

Alemanha, Berlim

16:00, a embaixada da Federação Russa – um conjunto de memórias.

16:00, Templo da Ascensão de Cristo (Mittesstrasse 32) – Memorial -Service.

19:00, Igreja Memorial de Kaiser Wilhelm – À noite Alexei Navalny com a participação de Julia Navalny e Julia Taratuta. A entrada é paga, ingressos de 6,5 euros.

As ações também são anunciadas em várias outras cidades: especialmente em Bremen, Dresden, Hamburgo, Leipzig, Munique e Stuttgart. A lista pode ser encontrada Aqui.

Geórgia

Israel

Tel Aviv, 18:00, quadrado em frente à embaixada da Federação Russa- Ação de memória.

Jerusalém, 19:00, Mikhalya Hacoen Square.

Haifa, 18:00, Consulado Geral da Rússia.

Carmiel, 18:00 – quadrado em frente ao Leo Carmiel Shopping Center.

Espanha

Itália

Chipre

Letônia, Riga

Lituânia, Vilnius

10:20, o templo de São Nicolau é um memorial.

13:40, Boris Nemts Square é um memorial -um minuto de silêncio. Diz Alexey Navalny. “

18:00, espaço do refrigerante – noite de memória (detalhes – Aqui).

Moldava, Chisinaau

14:00 – março de memórias, reunindo -se no memorial “em memória das vítimas da ocupação soviética e do regime comunista totalitário” (Detalhes – – – Aqui).

Holanda

Amsterdã, 14:00, Navalny Memorial em Frederixplein – Ação de memória.

Haag, a embaixada da Federação Russa. Oposição camarada Chamar Use flores lá. Tempo específico não é indicado.

Polônia

Cracóvia, 14:00, Memorial no Consulado Russo Geral – Ação de memória.

Varsóvia, 18:00, Embaixada da Federação Russa – um conjunto de memórias.

Portugal, Lisboa

Sérvia

EUA

Türkiye, Istambul

Finlândia

Helsinque, 15 de fevereiro, 15:00, Catedral de suposições – lembrança.

Helsinque, 16 de fevereiro, 12:00, a embaixada da Federação Russa – Ação de memória.

Turku, 15 de fevereiro, 15:00, Templo de St. Grande Mártir Rainha Alexander – lembrança.

Turku, 16 de fevereiro, 14:00, Market Square – Ação de memória.

França

Paris, 12:00, Templo de Samansky é um memorial.

Paris, 17:00, Instituto de Pesquisa Política – exiba e discussão sobre o filme “Navalny”. Para o evento Deve ser registrado.

Paris, 17:30, lembrança Em um cemitério transitório – colocando flores.

Lista de memoriais folclóricos -outras cidades, onde também será possível colocar flores – Aqui.

República Tcheca

Praga, 17:00, Boris Nemts Square – Ação de memória.

Brno, 16:00, lembrando o estado do café – A noite de cartas Prisioneiro político e um conjunto de lembranças de Navalny.

As ações da Rússia não foram anunciadas. EM publicar As equipes de Navalny no telegrama observam que o cemitério de Borisov em Moscou, onde a oposição é enterrada, opera em 16 de fevereiro até as 17:00. No ano passado, as forças de segurança estavam de plantão no túmulo da política e dos memoriais espontâneos em outras cidades. Os apoiadores de Navalny, que se despediram a ele, foram arbitrariamente fechados no dia do funeral e depois.

Não se sabe como a polícia se comportará este ano. No projeto de direitos humanos “OTD-Info” Convidado As pessoas que desejam homenagear a memória de Navalny são avaliadas individualmente – e expressaram sua vontade de aconselhar aqueles que decidem ir ao cemitério de Borisov. Você pode perguntar aos ativistas dos direitos humanos via Bot no Telegram.